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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه يتمنى عودة نجم باريس سان جيرمان الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مرة أخرى لصفوف "البارسا".

الكشف المصير الغامض لعودة ميسي إلى برشلونة

ورحل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، الصيف الماضي، بعد فشل إدارة برشلونة في تمديد عقده، نظرا للأزمة المالية التي كان يمر بها الفريق الكتالوني حينها.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، قبل المباراة الودية ضد نيويورك ريد بولز المقررة غدا الأحد "أتمنى ألا ينتهي وقت ميسي في برشلونة".

وتابع "أعتقد أن ميسي يستحق فرصة ثانية، أتمنى عودته للفريق الكتالوني".

وأضاف "إذا كان السؤال هل أرغب في عودة ميسي أم لا؟ فالإجابة هي نعم".

وأكمل "عودة ميسي هي فكرة المستقبل لدى الفريق، ولكن ليس لهذا الموسم".

تصريحات تشافي سبقتها تصريحات أخرى لرئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، والتي تحدث فيها دون دبلوماسية عن عودة محتملة لميسي للفريق الكتالوني، حيث قال "عودة ميسي طموح لدي كرئيس وأود أن يحدث ذلك، لقد كنت أحد المسؤولين عن تلك النهاية (رحيل ميسي) التي أعتبرها مؤقتة".

وأكد أن "مرحلة ميسي في البارسا لم تنته كما أردنا جميعا، لقد انتهت مشروطة بأسباب اقتصادية ولدينا دين أخلاقي، وفي هذا السياق نود أن ينهي مسيرته بقميص برشلونة وأن تصفق له الجماهير في الملعب (كامب نو)".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وحينها سيبلغ من العمر 36 عاما.

أعرب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا عن رغبته في رؤية نجم النادي السابق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ينهي مسيرته "بقميص البارسا"، حسب تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية الجمعة.

وأوضح رئيس النادي الكاتالوني أنها مجرد أمنية وأنه "لم تتم مناقشة أي شيء" في معرض رده الخميس في نيويورك على ما أوردته وسائل إعلام إسبانية الأسبوع الماضي، أن مدرب برشلونة تشافي هرنانديس طلب من إدارة النادي دراسة إمكانية إعادة الأرجنتيني إلى صفوف بلوغرانا.

وأوضح لابورتا أن "مرور ميسي في برشلونة لم ينته كما كنا نتمنى جميعا"، مشيرا بشكل خاص إلى "الأسباب الاقتصادية" التي أدت إلى رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2021 بعد 16 عاما قضاها في إسبانيا.

وأضاف: "أعتقد أن برشلونة مدين معنويا لليو ميسي، نود أن تنتهي مسيرته بقميص برشلونة ووسط التصفيق له في جميع الملاعب وأين ما ذهب".

وتابع "كنت مسؤولا أيضا عن هذه النهاية. نهاية مؤقتة لانني أعتقد أننا سنحول هذه الأمنية إلى حقيقة".

وعاش ميسي البالغ 35 عاما المنتقل إلى باريس سان جيرمان قبل عام بعد رحيله عن برشلونة وهو يبكي، موسما أول معقدا في باريس، بتسجيله 11 هدفا في 34 مباراة، بعيدا عن معاييره المعتادة مع النادي الكاتالوني. ويبقى عام واحد في عقده مع النادي الباريسي، مع سنة إضافية اختيارية.

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في وقت سابق توصله رسميا إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع إشبيلية الدولي الفرنسي جيوليس كوندي، دون تحديد قيمة الصفقة ومدتها.

وقال النادي الكتالوني، الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في بيان "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي إشبيلية بشأن انتقال كوندي. يظل الانتقال مشروطا بالفحص الطبي للاعب وتوقيع العقود".



وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 50 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

ويتعافى كوندي (23 عاما) حاليا من جراحة خضع لها إثر إصابة في فخذه الأيسر.

وكان كوندي، انتقل إلى صفوف إشبيلية في 2019، وخاض 133 مباراة مع الفريق الأندلسي، ونجح في إحراز 9 أهداف، بالإضافة إلى صناعة 3.

كما مثل كوندي منتخب فرنسا في 11 مباراة دولية.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، في وقت سابقأن لاعب وسط نادي برشلونة، الهولندي الدولي فرينكي دي يونغ، حسم قراره بشأن عرض نادي مانشستر يونايتد لضمه هذا الصيف.

وذكرت إذاعة "كادينا سير"، أن دي يونغ أبلغ مسؤولي مانشستر يونايتد، بأنه لن ينضم للفريق هذا الصيف.

وأضافت أيضا أن اللاعب الهولندي أبلغ زملاءه في برشلونة، بأنه باق مع الفريق ولن يرحل.

وكان نادي برشلونة توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال اللاعب الهولندي، حيث وافق يونايتد على سداد 75 مليون يورو لبرشلونة إضافة إلى 10 ملايين يورو لدي يونغ.

إلا أن دي يونغ، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2026، عطل إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة لدى "البارسا" بقيمة 18 مليون يورو.

ولعب الهولندي 140 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق الكتالوني قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي عام 2019 مقابل 75 مليون يورو.