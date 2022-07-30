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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجة الأنظار مساء اليوم السبت إلى اللقاء المنتظر في الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي بطل الدوري، وليفربول حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

الدرع الخيرية.. الكشف القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي



وستكون مباراة الدرع الخيرية، أفضل الفرص المتاحة لمانشستر سيتي وليفربول من أجل تجربة أوراقهما الجديدة قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي، الأسبوع المقبل.

ويستقبل ملعب كينج باور اللقاء المنتظر بين مانشستر سيتي وليفربول في الدرع الخيرية، مساء السبت.

وتنطلق المواجهة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات البطولات الإنجليزية عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية بشكل حصري، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستُنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق عصام الشوالي.

تتواجد قناة "beIN SPORTS PREMIUM 1" الناقلة لمباراة الدرع الخيرية على القمرين نايل سات وسهيل سات عبر الترددات التالية.

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

حقوق البث المباشر عبر الإنترنت لمنافسات الأندية الإنجليزية مملوكة حصريا لشبكة "بي إن سبورتس" أيضا.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليفربول، عليك الاشتراك في خدمة "beIN CONNECT".

اختارت صحيفة "ذا صن" البريطانية تشكيلة مثالية من لاعبي مانشستر سيتي وليفربول قبل مواجهة الفريقين السبت، في مباراة الدرع الخيرية.

ويلتقي ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، مساء السبت بملعب كنج باور.



ووضعت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة تشكيل يضم أفضل لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي إذا ما دمجوا في فريق واحد، حيث سيطر ليفربول على الجانب الدفاعي وحراسة المرمى وسيتي على وسط الملعب والهجوم.

واحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، مكان الجزائري رياض محرز في مركز الجناح الأيمن، مع خماسي في الهجوم ووسط الملعب من السيتزنز يضم إيرلينج هالاند وفيل فودين، وكيفن دي بروين ورودري وبيرناردو سيلفا.

على الجانب الآخر، سيطر ليفربول على مراكز حراسة المرمى والدفاع عبر أليسون بيكر والثلاثي الدفاعي أندرو روبرتسون وفيرجل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد، بينما تواجد روبن دياز فقط من مدافعي الفريق السماوي.

علمًا بأن صلاح ودياز تم اختيارهما في آخر عامين كأفضل لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل تشكيلة مدمجة من ليفربول ومانشستر سيتي



حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

الدفاع: أندرو روبرتسون وفيرجل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول) وروبين دياز (مانشستر سيتي).

وسط الملعب: رودري وكيفن دي بروين وبيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) وإيرلينج هالاند وفيل فودين (مانشستر سيتي).

يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي بملعب كينج باور، مساء السبت، في مباراة الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) 2022.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بصفته بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، وليفربول لكونه حامل لقب كأس الاتحاد.



وسيكون هذا اللقاء مختلفًا في بعض الأمور، أهمها ما يخص أسماء اللاعبين عن آخر لقاء جمع الفريقين في الدوري الموسم الماضي، والذي انتهى بالتعادل 2-2.

رغم أن مانشستر سيتي أجرى مجموعة تعاقدات قوية في ميركاتو صيف 2022، إلا أن مدربه بيب جوارديولا لن يغير في طريقة اللعب.

بيب جوارديولا سيواصل الاعتماد على طريقته المفضلة (4-3-3)، مع وجود إيرلينج هالاند كمهاجم صريح ومعه ثنائي على الأطراف فيل فودين ورياض محرز.

بالنظر لآخر لقاء بين الفريقين في الموسم الماضي بالبريميرليج، فإن المباراة شهدت تواجد الثلاثي الهجومي جابرييل جيسوس، الذي رحل لأرسنال وجاك جريليش، الذي من المتوقع أن يحل محله هالاند، بينما يبقي فيل فودين في موقعه.

وعلى مستوى خط الوسط، شارك الموسم الماضي في لقاء ليفربول ويتوقع مشاركته هذا المساء، الثنائي كيفن دي بروين وبيرناردو سيلفا، بينما قد يبدأ كالفين فيليبس بدلًا من رودريجيو هيرنانديز "رودري".

الرباعي الدفاعي قد يشهد تغييرا وحيدا عن المواجهة الماضية في الدوري، حيث سيغيب إيمريك لابورت للإصابة، وعلى الأغلب سيعوضه جون ستونز رفقة روبين دياز وجواو كانسيلو وكيلي ووكر، وخلفهم الحارس إيدرسون مورايس.

بالنظر للمباريات الودية التي لعبها ليفربول هذا الصيف، نجد أن كلوب لم يغير طريقته المعتادة (4-3-3)، رغم ما تردد حول تفكيره في الاعتماد على أساليب أخرى في الموسم المقبل.



ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة مانشستر سيتي بوجود أدريان في حراسة المرمى حسب ما صرح المدرب مؤخرًا، بدلا من أليسون بيكر المصاب، وترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون في الدفاع.

وبمقارنة هذه التشكيلة بآخر تشكيلة واجهت السيتي، وبعيدًا عن مركز حراسة المرمى، الذي يعتمد فيه المدرب الألماني على أليسون بيكر في الدوري ودوري أبطال أوروبا وأدريان في الكؤوس المحلية بشكل دائم، سنجد أن هناك بعض التغييرات.

وسيلعب ترنت ألكسندر أرنولد بدلًا من جيمس ميلنر الذي شارك في مركزه في لقاء سيتي الموسم الماضي.

وفي خط الوسط، من المتوقع أن يبدأ كلوب بالثلاثي فابينيو وجوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا خلف محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز في الهجوم، حيث سيعوض الثنائي الأخير كلا من ديوجو جوتا وساديو ماني.



أجرى مانشستر سيتي عددا من التعاقدات القوية خلال الميركاتو الصيفي لعام 2022، بالإضافة إلى رحيل مجموعة من اللاعبين، منهم الثنائي الهجومي رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس.

وضم مان سيتي إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 75 مليون يورو، وحارس المرمى ستيفان أورتيجا من أرمينيا بيلفيلد في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد مقابل 42 مليون إسترليني، إلى جانب جوليان ألفاريز من ريفر بليت الأرجنتيني.

في المقابل، رحل جيسوس إلى أرسنال مقابل 45 مليون إسترليني وسترلينج مقابل 47.5 مليون إلى تشيلسي وأرانجوت موريتش لبيرنلي مقابل 2.5 مليون والياباني رويتارو ميشينو لجامبا أوساكا.

إضافة إلى ذلك، انضم البلجيكي روميو لافيا إلى ساوثهامبتون مقابل 10.5 مليون وداركو جيباي لليدز مقابل 5 ملايين، فضلا عن انتقال جافين بازنو إلى ساوثهامبتون مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة للبرازيلي فيرناندينيو الذي انتهى عقده وانضم إلى أتلتيكو بارانايسي.



وبنفس الطريقة انضم جايدين براف إلى بروسيا دورتموند، بينما حصل النادي على 7 ملايين و200 ألف يورو من انتقال بيدرو بورو لسبورتنج لشبونة البرتغالي، و350 ألفا من انتقال إيجان رايلي لبيرنلي الإنجليزي.

وانتقل الياباني كو أيتاكورا إلى بروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 4 ملايين و300 ألف جنيه إسترليني، بينما انتهى عقد روان ماكدونالد وكواكو أودورا.

أجرى ليفربول عددا من التعاقدات القوية خلال ميركاتو صيف 2022، حيث ضم المدافع كالفين رامسي مقابل 4 ملايين إسترليني قادما من أبردين الاسكتلندي.

وتعاقد أيضا مع الأوروجواياني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، بجانب لاعب الوسط فابيو كارفاليو بقيمة 5 ملايين إسترليني من فولهام.

وفي الإطار ذاته، رحل ديفوك أوريجي إلى ميلان الإيطالي، وساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني وتاكومي مينامينو إلى موناكو الفرنسي ونيكو ويليامز إلى نوتنجهام فورست وبين ديفيز إلى رينجرز الإسكتلندي.