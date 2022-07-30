شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة بريطانية تكشف تشكيلة فريق ليفربول ومانشستر سيتي.. فما مصير صلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختارت صحيفة "ذا صن" البريطانية تشكيلة مثالية من لاعبي مانشستر سيتي وليفربول قبل مواجهة الفريقين السبت، في مباراة الدرع الخيرية.

ويلتقي ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، مساء السبت بملعب كنج باور.

صحيفة بريطانية تكشف تشكيلة فريق ليفربول ومانشستر سيتي.. فما مصير صلاح؟



ووضعت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة تشكيل يضم أفضل لاعبي ليفربول ومانشستر سيتي إذا ما دمجوا في فريق واحد، حيث سيطر ليفربول على الجانب الدفاعي وحراسة المرمى وسيتي على وسط الملعب والهجوم.

واحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، مكان الجزائري رياض محرز في مركز الجناح الأيمن، مع خماسي في الهجوم ووسط الملعب من السيتزنز يضم إيرلينج هالاند وفيل فودين، وكيفن دي بروين ورودري وبيرناردو سيلفا.

على الجانب الآخر، سيطر ليفربول على مراكز حراسة المرمى والدفاع عبر أليسون بيكر والثلاثي الدفاعي أندرو روبرتسون وفيرجل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد، بينما تواجد روبن دياز فقط من مدافعي الفريق السماوي.

علمًا بأن صلاح ودياز تم اختيارهما في آخر عامين كأفضل لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفضل تشكيلة مدمجة من ليفربول ومانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

الدفاع: أندرو روبرتسون وفيرجل فان دايك وترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول) وروبين دياز (مانشستر سيتي).

وسط الملعب: رودري وكيفن دي بروين وبيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) وإيرلينج هالاند وفيل فودين (مانشستر سيتي).



وكان نادي مانشستر سيتي أعلن عن تعديل مواعيد 4 من مبارياته في النسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء تعديل مواعيد مباريات مانشستر سيتي بسبب جدول التغطية التليفزيونية للمباريات، حسب ما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي.



ووفقا للمواعيد الجديدة، فمن المقرر أن تقام مباراة الديربي بين السيتي وجاره مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي يوم 2 أكتوبر بدلا من يوم 1، في الجولة التاسعة من البريميرليج.

ولم يتم حتى الآن تأكيد وقت انطلاق مباراة ديربي مانشستر، حيث تنطلق إما في الرابعة عصرا أو السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، اعتمادا على جدول "السماوي" في دوري أبطال أوروبا.



فيما يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول في الجولة الـ11 يوم 16 أكتوبر بدلا من 15، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وبعد أن كان من المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفا على أرسنال يوم 18 أكتوبر في الجولة الـ12 من البريميرليج، تم تغيير الموعد إلى أحد يومي الأربعاء 19 أكتوبر والخميس 20 من نفس الشهر، وهو ما يحدده جدول الفريق السماوي في دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة أقيمت المباراة يوم الأربعاء ستنطلق في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت مكة أو 10.15 مساء يوم الخميس.

وفي افتتاح الجولة الـ14 يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليستر سيتي يوم يوم السبت 29 أكتوبر، إما في الساعة 2.30 ظهرا، أو 9.45 مساء بتوقيت مكة، ويتوقف تحديد الموعد على موقف مباريات فريق السيتي في دوري الأبطال.



يترقب عشاق كرة القدم، مباراة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول في بطولة الدرع الخيرية، في انطلاق الموسم الكروي في إنجلترا.

وتقام مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، مع ليفربول حامل لقب كأس الاتحاد، يوم السبت، على ملعب كينج باور.

كشف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن إصابة أليسون بيكر وكاويمين كيليهر ثنائي حراسة المرمى، بما يمنعهما من المشاركة في القمة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، وبذلك يصبح أدريان هو الوحيد المتاح للظهور أساسيا.

كذلك يعاني ديوجو جوتا من إصابة في أوتار الركبة، ستمنعه من المشاركة في المباراة.



وبالنظر للمباريات الودية التي لعبها ليفربول هذا الصيف، نجد أن كلوب لم يغير خطته المعتادة (4-3-3)، رغم ما تردد حول تفكيره في الاعتماد على خطط أخرى في الموسم المقبل.

وفي ظل حاجة ليفربول لبدء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، والتتويج بلقب على حساب أحد أقوى منافسيه، فمن المتوقع أن يدفع كلوب بالقوة الضاربة في التشكيل الأساسي للفريق.

كذلك سيحتاج كلوب للحفاظ على طريقة لعبه الهجومية المعتادة، والقائمة في الأساس على فلسفة الضغط العالي، وعدم السماح للخصم بالسيطرة على مجريات اللعب.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة مانشستر سيتي بوجود أدريان في حراسة المرمى، وترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون في الدفاع.

وفي خط الوسط يتوقع أن يبدأ كلوب بالثلاثي فابينيو وجوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا، بجانب محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز في الهجوم.