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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بقي كريستيانو رونالدو خارج تشكيلة فريقه مانشستر يونايتد الذي سيواجه وديا اليوم السبت في العاصمة النرويجية أوسلو أتلتيكو مدريد، ما يؤشر إلى تشبث البرتغالي برغبة الرحيل عن يونايتد.

ما هو مصير رونالدو من تشكيلة يونايتد قبل مواجهة أتلتيكو؟

وغاب أفضل لاعب في العالم خمس مرات عن الجولة التحضيرية ليونايتد في تايلاند وأستراليا لأسباب "عائلية"، ولن يكون مجددا ضمن تشكيلة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ لمباراة السبت ضد أتلتيكو، الذي ورد اسمه كأحد الأندية المهتمة بالبرتغالي، قبل أن ينفي رئيسه هذا الأمر.

ونشر يونايتد تشكيلة من 21 لاعبا لمواجهة أتلتيكو، وتضم الوافدين الجديدين، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، والدنماركي كريستيان إريكسن، لكن من دون رونالدو الذي عاد الثلاثاء إلى مقر تمارين النادي لإجراء محادثات مع تن هاغ حيال مستقبله مع "الشياطين الحمر".

ويريد رونالدو أن يترك النادي الذي عاد إليه العام الماضي بعد فشل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأنهى نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق الموسم الماضي كأفضل هدف لمانشستر يونايتد برصيد 24 هدفا، لكن فريقه حل في مركز سادس مخيب في الدوري، ما حرمه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي في 7 أغسطس المقبل أمام ضيفه برايتون، بعد نهاية مبارياته الإعدادية ضد أتلتيكو في النرويج ومواطن الأخير رايو فايكانو في "أولد ترافورد".

أكدت مصادر صحفية بريطانية الجمعة، أن السير الاسكتلندي أليكس فيرغسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، سيعود ليونايتد لتولي منصبا إداريا في الفريق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن فيرغسون قبل العودة إلى مجلس إدارة اليونايتد.

واستجاب ريتشارد أرنولد، الرئيس التنفيذي للنادي، إلى نصائح البعض مؤخرا بضرورة إعادة فيرغسون لمجلس الإدارة للاستفادة من خبراته.

وسيؤدي هذا الأمر إلى دور أكثر تأثيرا لفيرغسون داخل ملعب "أولد ترافورد"، مثلما كان عليه الحال قبل عقد مضى عندما كان الاسكتلندي يشرف على تدريب "الشياطين الحمر".

ويعتبر فيرغسون، الذي أشرف على تدريب مانشستر يونايتد لمدة 27 عاما بين عامي 1986 و2013، أحد رموز يونايتد، ويحظى باحترام جماهير وإدارة ولاعبي الفريق الحاليين والسابقين.

وكان فيرغسون لعب دورا كبيرا في عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد لفترة ثانية في صيف العام الماضي ويعمل حاليا على إقناعه في الاستمرار مع الفريق.

يبقى موضوع مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أكثر المواضيع اهتماما في ظل استمرار الأنباء التي تتحدث عن رغبته بمغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وأجرى خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، محادثات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، في هذا الشأن.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية "أخبر مينديز مسؤولي يونايتد أن موكله يمتلك عرضا جاهزا (من أحد الأندية) لكن يجب على النادي تحديد رسوم انتقاله لإنجاز الصفقة".

ورفض يونايتد طلب مينديز، مشددا على أنهم لن يتركوا رونالدو يرحل.

كما رفض "الشياطين الحمر"، طلب رونالدو بتحريره وتجاهل السنة الأخيرة المتبقية في عقده.

ويتبقى لرونالدو عام واحد على نهاية عقده الحالي، لكن يونايتد لديه خيار تمديد العقد لمدة 12 شهرا أخرى.

ورغم أن يونايتد سيفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام برايتون بعد 9 أيام فقط، لم يتوصل الطرفان إلى حل حاسم ليبقى مصير الأسطورة البرتغالي غامضا..

ولم تعرف حتى الآن وجهة رونالدو المقبلة خاصة وأن أندية بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، التي ربطتها تقارير إعلامية بضم البرتغالي، نفت جلها اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منشور على "إنستغرام" يزعم أن السير أليكس فيرغسون قد شارك في الاجتماع الأخير ومنع خروج "الدون" من مانشستر يونايتد.

وانتقد رونالدو وسائل الإعلام وسط تكهنات شديدة حول وجهته التالية قائلا: "من المستحيل ألا تتحدث عني ذات يوم. وإلا فإن الصحافة لا تجني أي أموال. أنت تعلم أنه إذا لم تكذب، فلن تتمكن من جذب انتباه الناس. استمر في ذلك يوما ما تحصل على بعض الأخبار الصحيحة".

كما رد رونالدو على منشور آخر حول الاحتجاج المستمر من جماهير أتليتكو ​​مدريد على صفقة انتقاله المحتملة إلى النادي الإسباني.

وقام قسم من المشجعين مؤخرا برفع لافتة عليها "CR7 NOT WELCOME"، وأبدى رونالدو إعجابه بالمنشور حيث رد بأربعة رموز تعبيرية ضاحكة.

كما ردت أخت رونالدو، إلما أفيرو، على منشور لأحد المعجبين جاء فيه: "يمكنك الاستمرار في التحدث مثل الببغاء، وسوف يصمت الجميع في وقت من الأوقات.. الصبر".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو يزعم أن لديه عرضا ويريد من إدارة النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد أن يحددوا ثمن تخليهم عنه ليتمكن من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتبقى لرونالدو عام واحد على نهاية عقده الحالي، لكن يونايتد لديه خيار تمديد ذلك العقد لمدة 12 شهرا أخرى.