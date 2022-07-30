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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاعبي فريقه من خطورة مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت ضمن كأس الدرع الخيرية.

الإسباني بيب غوارديولا يحذر لاعبي فريقه من خطورة "صلاح"

وتقام المواجهة في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش على أرضية ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر.



وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، محذرا لاعبيه من صلاح: "أنا لا أقول أي شيء جديد عن خطورة صلاح، لأننا نعرف ذلك".

وأضاف: "صلاح لاعب استثنائي، تهديد لا يصدق، هداف كبير. نحن نعرف جودته".

وأكمل المدرب الإسباني "سنحاول الفوز باللقب الأول (في الموسم الجديد). نحن نعرف الخصم جيدا، سيحدد مدى جودتنا بعد ثلاثة أسابيع من التحضير للموسم الجديد".



يواجه مانشستر سيتي منافسه ليفربول، مساء السبت، في مباراة كأس الدرع الخيرية التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.

وتقام المواجهة في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش على أرضية ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة الدرع الخيرية 2022 بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-22 في الجولة الأخيرة من المسابقة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

فيما يلعب "الريدز" هذه المباراة بعد تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية.

وستكون هذه المرة الثانية التي يتواجه فيها مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية، حيث سبق أن تواجه الفريقان في نسخة 2019، وحقق "السيتي" اللقب، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويتوقع أن يدخلا الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

- مانشستر سيتي (4-3-3)

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - جون ستونز - روبين دياس - كايل ووكر.

في خط الوسط: كيفن دي بروينن - رودري - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك غريليش - إيرلينغ هالاند - رياض محرز.

- ليفربول (4-3-3)

في حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: تياغو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون.

في خط الهجوم: لويس دياز - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.



أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، أنه يفتقد للغاية زميله السابق في "الريدز"، الدولي السنغالي ساديو ماني المنتقل هذا الصيف لبايرن ميونيخ.

وقال صلاح لموقع الاتحاد الإنجليزي عشية مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي المقررة غدا السبت في كأس الدرع الخيرية: "لقد فزت تقريبا بكل شيء مع ليفربول، لم ألحظ ذلك إلا عندما أخبرني (زميلي) أرنولد بذلك بعدما فزنا بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، لقد قال لي: لقد فزنا تقريبا بكل شيء هنا".



وتابع: "نعم فزت بكل شيء مع ليفربول فرديا وجماعيا، لكنني أرغب في الفوز بالبطولات للمرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه عقليتي".

وعن الوافد الجديد على ليفربول، الدولي الأوروغوياني داروين نونيز، قال صلاح: "أنا متحمس للغاية وأريد اللعب بجانب داروين نونيز، لقد قدم موسما رائعا مع بنفيكا، وتنافسنا ضد بعضنا البعض فيما مضى".

وعن زميله السابق ماني، قال صلاح: "رحل ساديو، سأفتقده كثيرا، لقد قدم مواسما رائعة مع ليفربول لذلك أتمنى له كل التوفيق، أتمنى التوفيق لنونيز أيضا وأن يسجل لنا العديد من الأهداف".

وأتم: "أعتقد أننا في وضع جيد للمنافسة من أجل كل شيء بالتعاقدات الجديدة أيضا.. نحتاج فقط إلى الاستمرار في العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين حول كل شيء".

تجدر الإشارة إلى أن صلاح وقع مؤخرا على عقد جديد يبقيه في ليفربول حتى عام 2025.