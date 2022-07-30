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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، مشاركته في مباراة فريقه الودية ضد رايو فاييكانو بعد غد الأحد.

رونالدو يعلن موعد عودته للعب مع مانشستر يونايتد رسميًا

ومن المقرر أن يخوض مانشستر يونايتد مباراتين وديتين، اليوم السبت وبعد غد الأحد، الأولى أمام أتلتيكو مدريد والثانية ضد رايو فاييكانو.

وأعلن مانشستر يونايتد قائمته لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا، حيث خلت من اسم رونالدو.



وكتب أحد متابعي رونالدو عبر موقع "إنستغرام": "لم يدرج كريستيانو رونالدو في قائمة مانشستر يونايتد ذات الصلة بمباريات نهاية الأسبوع الودية ضد أتلتيكو مدريد (السبت) ورايو فاييكانو (الأحد)".

ليرد رونالدو عليه قائلا: "الأحد يلعب الملك"، مشيرا إلى مشاركته المرتقبة ضد رايو فاييكانو في ظهوره الأول تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاغ.

عبرت جماهير أتلتيكو مدريد عن عدم ارتياحها لما تردد عن اهتمام فريقهم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، ولم يتردد النجم البرتغالي بالرد عليهم برسالة ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المعروف أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، حيث يريد اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فشل يونايتد في التأهل إليها باكتفائه بالمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم.

وترددت شائعات مؤخرا عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من بينها أتلتيكو مدريد وهو ما رفضته جماهير هذا الأخير.

وفي مباراة أتلتيكو مدريد الودية الأخيرة ضد نومانسيا، رفع مشجعون لـ "الروخي بلتكوس" لافتة عليها باللغة الإنجليزية "CR7 غير مرحب به".

يبقى موضوع مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أكثر المواضيع اهتماما في ظل استمرار الأنباء التي تتحدث عن رغبته بمغادرة مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وأجرى خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، محادثات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، في هذا الشأن.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية "أخبر مينديز مسؤولي يونايتد أن موكله يمتلك عرضا جاهزا (من أحد الأندية) لكن يجب على النادي تحديد رسوم انتقاله لإنجاز الصفقة".

ورفض يونايتد طلب مينديز، مشددا على أنهم لن يتركوا رونالدو يرحل.

كما رفض "الشياطين الحمر"، طلب رونالدو بتحريره وتجاهل السنة الأخيرة المتبقية في عقده.

ويتبقى لرونالدو عام واحد على نهاية عقده الحالي، لكن يونايتد لديه خيار تمديد العقد لمدة 12 شهرا أخرى.

ورغم أن يونايتد سيفتتح الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام برايتون بعد 9 أيام فقط، لم يتوصل الطرفان إلى حل حاسم ليبقى مصير الأسطورة البرتغالي غامضا..

ولم تعرف حتى الآن وجهة رونالدو المقبلة خاصة وأن أندية بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، التي ربطتها تقارير إعلامية بضم البرتغالي، نفت جلها اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على منشور على "إنستغرام" يزعم أن السير أليكس فيرغسون قد شارك في الاجتماع الأخير ومنع خروج "الدون" من مانشستر يونايتد.

وانتقد رونالدو وسائل الإعلام وسط تكهنات شديدة حول وجهته التالية قائلا: "من المستحيل ألا تتحدث عني ذات يوم. وإلا فإن الصحافة لا تجني أي أموال. أنت تعلم أنه إذا لم تكذب، فلن تتمكن من جذب انتباه الناس. استمر في ذلك يوما ما تحصل على بعض الأخبار الصحيحة".



كما رد رونالدو على منشور آخر حول الاحتجاج المستمر من جماهير أتليتكو ​​مدريد على صفقة انتقاله المحتملة إلى النادي الإسباني.

وقام قسم من المشجعين مؤخرا برفع لافتة عليها "CR7 NOT WELCOME"، وأبدى رونالدو إعجابه بالمنشور حيث رد بأربعة رموز تعبيرية ضاحكة.

كما ردت أخت رونالدو، إلما أفيرو، على منشور لأحد المعجبين جاء فيه: "يمكنك الاستمرار في التحدث مثل الببغاء، وسوف يصمت الجميع في وقت من الأوقات.. الصبر".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رونالدو يزعم أن لديه عرضا ويريد من إدارة النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد أن يحددوا ثمن تخليهم عنه ليتمكن من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتبقى لرونالدو عام واحد على نهاية عقده الحالي، لكن يونايتد لديه خيار تمديد ذلك العقد لمدة 12 شهرا أخرى.