شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب بالأحمر والأسود.. والمغرب بالأبيض فى كأس العرب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد صباح اليوم، السبت، فى مدينة أبها السعودية، الاجتماع التنسيقي والتحضيرى لمباراة الغد بين منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أمام المغرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد قوائم وألوان المنتخبين وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، التي تقام فى السادسة مساء غدٍ الأحد.

ومن المقرر أن يرتدى منتخب مصر زيه التقليدى الأحمر والأسود غدا، بينما يرتدى منتخب المغرب الزى الأبيض الكامل.