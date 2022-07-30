شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان وفضيتان لمنتخب الكاراتيه فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبو منتخب الكاراتيه ميداليتين ذهبيتين ومثلهما فضيتين فى البطولة العربية المقامة حاليا بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

ففي منافسات وزن 84 كجم جاءت الذهبية من نصيب محمد أبوبكر، فيما جاءت الفضية من نصيب الكويتي يوسف أحمد، بينما تقاسم البرونزية الثنائى السعودى محمد المالكي والليبي عصام الضبع.

وفى منافسات الكاتا جماعي سيدات، جاءت الذهبية من نصيب لاعبات منتخبنا الوطنى متفوقات على سيدات الكويت الفائزات بالفضية.

بينما اكتفى لاعبو منتخبنا الوطني بالفضية في منافسات الكاتا الجماعي للرجال، حيث جاءت الذهبية من نصيب الكويت، بينما البرونزية من نصيب الإمارات.

وفي منافسات فوق 68 كجم، انتزعت دينا أحمد الميدالية الفضية، بينما جاءت الذهبية من نصيب الأردنية جود الضروس، أما البرونزية فاكتفت الكويتية ياسمين المطوع بالحصول عليها.

وتحقت أمس ذهبيتان وبرونزية، حيث توج عمرو أحمد بذهبية ميزان 60 كجم رجال، ونورهان سلامة ذهبية الكاتا الفردي للسيدات، بينما حقق البرونزية مصطفى غباشي فى الكاتا الفردي رجال.

ويشارك فى البطولة العربية دول تونس، والأردن، وفلسطين، والكويت، والإمارات، وليبيا، والسعودية، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.