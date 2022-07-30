شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمقاولون الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى والمقاولون العرب فى التاسعة مساء اليوم السبت، في الدوري الممتاز، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب، بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة على ستاد الأهلى والسلام.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم السبت فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.