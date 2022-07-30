شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد عادل قبل مواجهة المقاولون الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

يدير مباراة الأهلى والمقاولون العرب الليلة الحكم محمد عادل، ويعاونه محمود أبو الرجال وهاني خيري، والحكم الرابع عاطف حسين، ويدير مصطفى مدحت غرفة تقنية الفيديو، ويساعده هاني العراقي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يحل المقاولون فى المركز 16 برصيد 24 نقطة.

وإجمالا.. أدار محمد عادل 19 مباراة للمارد الأحمرفى وقت سابق، حقق خلالها المارد الأحمر الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 وتلقي هزيمة وحيدة، واحتسب محمد عادل 9 ركلات جزاء لصالح الفريق الأحمر واحتسب ركلتين جزاء ضده، وكانت لصالح فريق المصري البورسعيدي والزمالك، فيما حصل لاعبو الأهلي على 31 إنذارا وطرد مرة واحدة بعد إنذارين وأشهر الكارت الأحمر مباشرة مرة واحدة.

وتعود آخر مباراة أدارها محمد عادل للأهلى لـ 5 يوليو 2022 حينما قاد مباراة المارد الاحمر والجونة المؤجلة من الاسبوع التاسع والتى انتهت بالتعادل السلبى.