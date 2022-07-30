شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات بعد جراحة غضروف الركبة: فترة نقاهة وأسابق الزمن للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، لاعب النادى الأهلي، أنه سيبدأ فترة النقاهة بعد إجراء جراحة الغضروف الداخلي للركبة، مشيرا إلى أنه يسابق الزمن للعودة للملاعب مرة أخرى.

ونشر الشحات صورة بعد إجرائه العملية، عبر حسابه على فيس بوك، وصحبها بتعليق: "على بركة الله نبدأ فترة نقاهة ثم إعداد، أسابق الزمن للعودة إن شاء الله، استعن بالله فى كل ظروفك واستمد قوتك من القوى".



الشحات

وسبق وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حسين الشحات لاعب الفريق أجرى جراحة في الغضروف الداخلي للركبة بنجاح بمستشفى إسباير بقطر، تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس، أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الركبة، الذي أجرى هذا النوع من العمليات لعدد من نجوم الكرة في العالم.

ونشر حسين الشحات صورا له من داخل المستشفى – آنذاك - وهو يقرأ القرآن الكريم قبل إجراء العملية الجراحية، وكتب عبر ستورى إنستجرام: "بعد ساعات قليلة من الآن سأكون متواجدا بغرفة العمليات لإجراء عملية غضروف الركبة، دعواتكم والحمد لله".

ووصل حسين الشحات إلى الدوحة، الأربعاء، برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة، لإجراء جراحة غضروف الركبة اليوم وفقًا للموعد المحدد له من جانب الطبيب اليونانى.

وكان الجهاز الطبى للأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة، أكد أن إصابة حسين الشحات قطع كامل فى غضروف الركبة، وذلك قبل مباراة الجونة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى والتى أقيمت يوم 5 يوليو الجارى.