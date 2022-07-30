شكرا لقرائتكم خبر عن الانتصار الأكبر وحلول الأطراف.. 4 ملامح من فوز الإسماعيلى على الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى استعادة انتصاراته بمسابقة الدوري العام، على حساب الجونة بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذى أقيم مساء الخميس الماضي على ملعب خالد بشارة بالغردقة، أحرزهم أحمد مصطفي هدفين وباهر المحمدي من ضربة جزاء.

وكانت هذه المباراة واحدة من أجل مباريات الفريق الأصفر هذا الموسم، فى إطار سعيه المستمر لتصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر، فوزاً ترتب على إثره عدداً من الملامح التي جاءت على النحو الآتي ..

* الانتصار الأكبر



يعد انتصار الدراويش بثلاثية نظيفة هو الأكبر للفريق على مدار هذا الموسم، كما أن فارق الدقائق بين الأهداف الثلاثة أقل من 15 دقيقة هو الأفضل على الصعيد المحلي.

* عودة الانضباط



محمد هاشم قلب الدفاع حينما يتواجد ويشارك فى أى مباراة ستضمن أنه سيلعب بروح قتالية ويسهم فى عودة الانضباط على الصعيد الدفاعي خاصة فى ظل حالة الانسجام والتناغم مع باهر المحمدي.

* أحمد مصطفى الحاسم



أحمد مصطفى حينما يتألق ستضمن أن الدراويش سينتصر، فبعد ظهور بشكل اللافت خلال مواجهة فيوتشر ومساهمته فى خطف الفريق انتصاراً غاليا فى اللحظات الأخيرة، فقد نجح فى تكرار هذا التألق لكن بشكل أكبر بعد التسبب فى ركلة جزاء فضلا عن تسجيل هدفين من صناعة عبد الرحمن مجدي.

* الحلول على الأطراف



حمزة الجمل من المدربين الذين يعشقون اللعب على الأطراف، فالفريق ظل يباغت المنافس من الجانبين إلى أن نجح فى هز شباكه بعد مرور أحمد مصطفى بشكل رائع من مدافع الجونة ينتج عنها ركلة جزاء صحيحة.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي نجح فى تسجيل ثلاثية وكان يمكن الإضافة لولا غياب التوفيق فى تسديدة عبدالرحمن مجدي التى ارتطمت بالعارضة، وهذا مؤشر قوي لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية.