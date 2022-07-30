شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون.. عبد القادر وأفشة وحسام فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، مباراة صعبة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاولون العرب مكونا من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد فخري.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر- حسام حسن.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمقاولون العرب اليوم السبت فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.