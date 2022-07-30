شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب 2006 تصل جدة لمواجهة السعودية مرتين ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 مدينة جدة السعودية لدخول معسكر مغلق حتى الخامس من أغسطس المقبل، ضمن برنامج الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس العرب التى تنطلق بالجزائر يوم 22 أغسطس.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي حرص على متابعة كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل مغادرة القاهرة، من حيث الإقامة وملاعب التدريب، لتوفير كافة سبل الراحة للمنتخب الذي يستعد لمنافسات كأس العرب.

ويخوض منتخب الناشئين مباراتين وديتين خلال المعسكر مع نظيره السعودي، الأولي بعد غد الاثنين والثانية يوم 4 أغسطس.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلا من، محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا ، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.