شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عمرو السولية يكشف سر تألق مؤمن زكريا مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي أن هناك العديد من لاعبي الفريق يتفائلون بعم "حارث"، عامل غرف الملابس بالقلعة الحمراء، ويسألونه عن توقعاته للفريق قبل كل مباراة، وقال السولية: هناك العديد من اللاعبين يتفائلون بعم "حارث"، بعضهم يجلس بجواره على الدكة ويسأله "هنعمل ايه النهاردة وتوقعاتك للماتش إيه"، في لاعيبة بتتفائل أنه بيختار لهم الجزم اللي هتلعب بيها الماتش، مثلاً مؤمن زكريا كان قبل الماتش يمسك جزمتين ويقوله اختارلي واحدة فيمسك واحدة ويقوله دي..خلاص هتجيب جول النهاردة".

وحكى عم "حارث" أقدم عمال غرف خلع الملابس ذكرياته مع مؤمن زكريا، مؤكدًا أن مؤمن خلال مشاركاته مع الاهلى فى البطولات الافريقية، أو أي سفرية خاصة بالأهلى، كان يأتى ويجلس معنا ولا يفارقنا إلا عند النوم، وأنه كان يختار له الأحذية التى كان يرتديها فى المباريات، وخاصة أمام الزمالك، وكنت أحدد له حذاء خاص كان بيسجل به الأهداف فى شباك الزمالك.