شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى عرضاً لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر أمام بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عرضاً لإقامة مباراة ودية لمنتخب مصر أمام بلجيكا خلال فترة التوقف الدولى فى شهر سبتمبر المقبل. ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين فى المعسكر المقبل، بعد تأكد تأجيل مباراتى ماولاى فى تصفيات أمم أفريقيا 2023.

على صعيد متصل، قال حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، إنه يتمنى أن يقام الدوري الموسم المقبل بشكل استثنائي من دور واحد، وأن توافق الأندية على ذلك من أجل المصلحة العامة، مشيرا إلى أنه سيطلب ذلك من رابطة الأندية لأن الأندية فى النهاية لا توافق على ذلك.

وكشف حازم إمام، أن التعاقد مع البرتغالى فيتوريا لمدة 4 سنوات لرفض مبدأ التعامل بالقطعة، وقال إمام، إن فيتوريا تنازل عن 50% من راتبه الأساسى من أجل تدريب منتخب مصر، مشيرا إلى أن الشرط الوحيد فى عقده هو التأهل إلى كأس العالم 2026.

وطلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، من معاونيه تسجيلا لجميع مباريات الدوري لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات وتقييم مستوى اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين في المعسكر المقبل بعد تأكد تأجيل مباراتى ماولاى في تصفيات أمم افريقيا 2023.

وقام البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بتقسيم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب لكتابة تقرير عن المباريات واللاعبين أولًا بأول لحين العودة للقاهرة أول أغسطس وحضور المباريات.