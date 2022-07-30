شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سواريز مع الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل تعادل فريق المقاولون العرب مع سموحة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.



ارقام سواريز

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة ضمن خطة استعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر فى الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الرابع في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم على المقاصة بهدف دون رد.