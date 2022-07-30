شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الإسماعيلى × 1530 مباراة فى الإيجبشيان ليج بعد ثلاثية الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي انتصاراته بمسابقة الدوري العام، وذلك على حساب الجونة بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذى أقيم على ملعب خالد بشارة بالغردقة، أحرزها أحمد مصطفي "هدفين" وباهر المحمدى من ضربة جزاء.

لعب 1530 مباراة، فاز 669 تعادل 490 خسر 371، له 2075 هدفًا عليه 1473، هدفًا نقاط 2191، كلين شيت 611 مباراة

داخل ملعبه .. 762 مباراة فاز 434 تعادل 215 خسر 113 له 1216 هدفًا عليه 606 هدفًا كلين شيت 357 مباراة

خارج ملعبه .. 761 مباراة فاز 233 تعادل 274 خسر 254 له 850 هدفًا عليه 857 هدفًا كلين شيت 252 مباراة

مباريات فاصلة .. 7 مباريات فاز 2 تعادل 1 خسر 4 له 9 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراتين

أحرز الأهداف فى 1105 مباراة وفشل فى أحرز أى هدفًا فى 425 مباراة