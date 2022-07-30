شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد يهزمن كرواتيا فى انطلاق بطولة العالم بمقدونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لناشئات كرة اليد على نظيره الكرواتي بنتيجة 33 / 31 فى أول لقاءات بطولة العالم المقامة فى مقدونيا. ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئات كرة اليد مع كازاخستان غدا الأحد قبل مواجهة الهند الثلاثاء المقبل فى ختام الدور الأول نظرا لحصوله على راحة يوم الاثنين.

وغادرت مطار القاهرة أمس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 إلى مقدونيا الشمالية لخوض منافسات بطولة العالم للناشئات فى القارة من 30 يوليو الحالى حتى 10 اغسطس المقبل.

وخاض منتخبنا الوطنى للناشئات مؤخرا معسكرا تدريبيا فى بولندا فى الفترة من 9 إلى 20 يوليو، حيث خاض الفريق خلال المعسكر 4 مباريات ودية أمام منتخبى سلوفاكيا و التشيك و حقق منتخبنا الوطنى المصرى الفوز فى الاربع مباريات.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد و يضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مدير فنى و شريف الشامى مدرب عام و حفنى عبد المقصود تايجر مدرب احمال و محمد سليمان محلل فنى الفريق و شيرين منصور مدير ادارى الفريق و الدكتورة زينب باشا و الدكتورة منة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم كلا من:

كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد والتى اقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 و تأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات لكرة اليد المقرر اقامتها فى مقدونيا الشمالية فى الفترة من 30 يوليو الى 10 اغسطس 2022 و يشارك فى بطولة العالم للناشئات القادمة 32 منتخب.