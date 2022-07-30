إيقاف أحمد الشيخ لاعب المصرى مباراتين للطرد أمام إيسترن كومبانى

وقررت الرابطة أيضا تغريم نادى الاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماهيري أثناء اللقاء، كما تم إيقاف اللاعب خالد الغندور لاعب الاتحاد مباراتين للطرد بعد اللعب العنيف.

محمد يوسف

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