شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أحمد الشيخ لاعب المصرى مباراتين للطرد أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف أحمد الشيخ لاعب المصرى مباراتين للطرد أثناء مباراة فريقه الأخيرة بالدورى أمام إيسترن كومباني فى الأسبوع الـ27 بالدورى.
كما قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم عماد النحاس المدير الفنى للاتحاد السكندري 20 ألف جنيه بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفى عقب مباراته أمام إنبي فى الأسبوع الـ27 بالدورى.
وقررت الرابطة أيضا تغريم نادى الاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماهيري أثناء اللقاء، كما تم إيقاف اللاعب خالد الغندور لاعب الاتحاد مباراتين للطرد بعد اللعب العنيف.