الامارات | الوصل يتعاقد مع الأرجنتيني بوبليت في صفقة انتقال حر

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتعاقد مع الأرجنتيني بوبليت في صفقة انتقال حر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب الأرجنتيني جيرونيمو بوبليت قادماً من نادي إنديبندينتي الأرجنتيني في صفقة انتقال حر.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها أكملت إجراءات التعاقد مع بوبليت لينضم إلى قائمة اللاعبين الأجانب في الوصل.

ويلعب بوبليت 29 عاماً في خط الوسط إذ نشأ في فريق الناشئين بنادي كولون الأرجنتيني ولعب مع الفريق الأول لمدة أربعة سنوات قبل أن يخوض تجربة احترافية في نادي ميتز الفرنسي في 2017 لمدة موسم واحد، ثم عاد إلى الأرجنتين مجدداً بانضمامه إلى سان لورينزو لمدة موسمين، ثم لعب في أندية كل من لا سيرينا التشيلي وفيليزسارسفيلد الأرجنتيني وميتاليست الأوكراني وإنديبندينتي الأرجنتيني.

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