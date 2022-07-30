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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه مانشستر سيتي منافسه ليفربول، مساء السبت، في مباراة كأس الدرع الخيرية التي تجمع سنويا بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس.

ما هو الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي؟

وتقام المواجهة في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش على أرضية ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر.

ويخوض مانشستر سيتي مواجهة الدرع الخيرية 2022 بعد تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-22 في الجولة الأخيرة من المسابقة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

فيما يلعب "الريدز" هذه المباراة بعد تحقيق لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية.

وستكون هذه المرة الثانية التي يتواجه فيها مانشستر سيتي وليفربول في كأس الدرع الخيرية، حيث سبق أن تواجه الفريقان في نسخة 2019، وحقق "السيتي" اللقب، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

ويتوقع أن يدخلا الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

- مانشستر سيتي (4-3-3)

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - جون ستونز - روبين دياس - كايل ووكر.

في خط الوسط: كيفن دي بروينن - رودري - برناردو سيلفا.

في خط الهجوم: جاك غريليش - إيرلينغ هالاند - رياض محرز.

- ليفربول (4-3-3)

في حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: تياغو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون.

في خط الهجوم: لويس دياز - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

سيغيب المدافع الدولي الإسباني أيمريك لابورت عن بداية موسم مانشستر سيتي بطل إنجلترا في كرة القدم، بسبب خضوعه لجراحة في ركبته.

وكشف مدرب "السيتي"، الإسباني بيب غوارديولا الجمعة، أن لابورت احتاج لجراحة، بعد معاناته من إصابة في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي.

وأنهى لابورت الموسم الماضي متألما من إصابته، ورغم ذلك ساهم في إحراز "السيتي" لقبه الرابع في خمس سنوات ضمن "البرميرليغ"، بعد صراع محتدم مع ليفربول.

وقال غوارديولا لمراسلين عن قلب دفاعه "لابورت مصاب. خضع لجراحة في ركبته بعد الموسم الماضي عندما خاض آخر مباراتين أو ثلاث وهو يعاني إصابة كبيرة. لقد قام بمجهود خارق".

وتابع "حتى الآن، كان يقوم بعمل جيد، لكن عليك أن تكون حذرا بالنسبة للركبة. أعتقد أنه سيغيب في أغسطس وربما يبدأ موسمه معنا في سبتمبر".

وأضعفت إصابة لابورت وانتقال الظهير الأيسر ألكسندر زينتشنكو إلى أرسنال، الخيارات الدفاعية لغوارديولا.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول على درع المجتمع غدا السبت، في افتتاح تقليدي للموسم الإنجليزي.

ويستهل رجال غوارديولا موسمهم في الدوري في 7 أغسطس على أرض وست هام.

حذر الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاعبي فريقه من خطورة مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت ضمن كأس الدرع الخيرية.

وتقام المواجهة في تمام الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينيتش على أرضية ملعب "كينغ باور" في مدينة ليستر.



وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، محذرا لاعبيه من صلاح: "أنا لا أقول أي شيء جديد عن خطورة صلاح، لأننا نعرف ذلك".

وأضاف: "صلاح لاعب استثنائي، تهديد لا يصدق، هداف كبير. نحن نعرف جودته".

وأكمل المدرب الإسباني "سنحاول الفوز باللقب الأول (في الموسم الجديد). نحن نعرف الخصم جيدا، سيحدد مدى جودتنا بعد ثلاثة أسابيع من التحضير للموسم الجديد".

قال المدرب الألماني لنادي ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب، إنه احتاج إلى يوم واحد، لنسيان فشل فريقه في تحقيق الرباعية التاريخية الموسم الماضي.

وكان ليفربول على بعد مباراتين لتحقيق إنجاز تاريخي في إنجلترا، حيث حرمه مانشستر سيتي من إحراز لقب الدوري في المرحلة الأخيرة والدقائق الأخيرة من مباراته ضد أستون فيلا، ثم خسر أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واكتفى "الريدز" في نهاية موسمه المذهل بلقبي كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية المحترفة.

ولكن كلوب لم يفكر في هذه الخيبة لأكثر من 24 ساعة حيث حول انتباهه سريعا إلى الموسم المقبل.

وقال المدرب الألماني: "استغرق الأمر مني يوما واحدا، ثم أقمنا احتفالا في ليفربول وكنت على ما يرام في كل شيء".

وأضاف "كنا نعلم، بصراحة، أننا كنا قريبين (من الرباعية). عندما تكون غير محظوظ في لحظات، يحدث هذا النوع من الأشياء. إنها رياضة ونحن نقبل قوانينها".

وتابع "نقطة واحدة إضافية تكفي بعد 38 مباراة، وهدف آخر يكفي في مباراة كرة قدم. نحن نقبل ذلك أيضا، لذلك لم يستغرق الأمر وقتا طويلا".

وأردف قائلا "ماذا كانت خلاصة الموسم الماضي؟ لا أعتقد أنه من المنطقي التفكير بهذه الطريقة. لقد لعبنا بمستوى عال بشكل مذهل، وكنا متماسكين، ولعبنا كرة قدم جيدة، ليس دائما ولكن كثيرا. لقد قاتلنا بقوة. هذه هي كل الأشياء التي نحتاج إلى القيام بها مرة أخرى".

ويملك ليفربول فرصة مبكرة للثأر من مانشستر سيتي عندما يلتقيان غدا السبت في مباراة درع المجتمع على ملعب "كينغ باور" في ليستر.