شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في مباراة الدرع الخيرية.. ليفربول يلتقي مانشستر سيتي بملعب كينج باور مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي بملعب كينج باور، مساء السبت، في مباراة الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) 2022.

في مباراة الدرع الخيرية.. ليفربول يلتقي مانشستر سيتي بملعب كينج باور مساء اليوم

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بصفته بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، وليفربول لكونه حامل لقب كأس الاتحاد.



وسيكون هذا اللقاء مختلفًا في بعض الأمور، أهمها ما يخص أسماء اللاعبين عن آخر لقاء جمع الفريقين في الدوري الموسم الماضي، والذي انتهى بالتعادل 2-2.



رغم أن مانشستر سيتي أجرى مجموعة تعاقدات قوية في ميركاتو صيف 2022، إلا أن مدربه بيب جوارديولا لن يغير في طريقة اللعب.

بيب جوارديولا سيواصل الاعتماد على طريقته المفضلة (4-3-3)، مع وجود إيرلينج هالاند كمهاجم صريح ومعه ثنائي على الأطراف فيل فودين ورياض محرز.

بالنظر لآخر لقاء بين الفريقين في الموسم الماضي بالبريميرليج، فإن المباراة شهدت تواجد الثلاثي الهجومي جابرييل جيسوس، الذي رحل لأرسنال وجاك جريليش، الذي من المتوقع أن يحل محله هالاند، بينما يبقي فيل فودين في موقعه.

وعلى مستوى خط الوسط، شارك الموسم الماضي في لقاء ليفربول ويتوقع مشاركته هذا المساء، الثنائي كيفن دي بروين وبيرناردو سيلفا، بينما قد يبدأ كالفين فيليبس بدلًا من رودريجيو هيرنانديز "رودري".

الرباعي الدفاعي قد يشهد تغييرا وحيدا عن المواجهة الماضية في الدوري، حيث سيغيب إيمريك لابورت للإصابة، وعلى الأغلب سيعوضه جون ستونز رفقة روبين دياز وجواو كانسيلو وكيلي ووكر، وخلفهم الحارس إيدرسون مورايس.

بالنظر للمباريات الودية التي لعبها ليفربول هذا الصيف، نجد أن كلوب لم يغير طريقته المعتادة (4-3-3)، رغم ما تردد حول تفكيره في الاعتماد على أساليب أخرى في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة مانشستر سيتي بوجود أدريان في حراسة المرمى حسب ما صرح المدرب مؤخرًا، بدلا من أليسون بيكر المصاب، وترينت ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون في الدفاع.

وبمقارنة هذه التشكيلة بآخر تشكيلة واجهت السيتي، وبعيدًا عن مركز حراسة المرمى، الذي يعتمد فيه المدرب الألماني على أليسون بيكر في الدوري ودوري أبطال أوروبا وأدريان في الكؤوس المحلية بشكل دائم، سنجد أن هناك بعض التغييرات.

وسيلعب ترنت ألكسندر أرنولد بدلًا من جيمس ميلنر الذي شارك في مركزه في لقاء سيتي الموسم الماضي.

ليفربول

وفي خط الوسط، من المتوقع أن يبدأ كلوب بالثلاثي فابينيو وجوردان هندرسون وتياجو ألكانتارا خلف محمد صلاح وداروين نونيز ولويس دياز في الهجوم، حيث سيعوض الثنائي الأخير كلا من ديوجو جوتا وساديو ماني.

أجرى مانشستر سيتي عددا من التعاقدات القوية خلال الميركاتو الصيفي لعام 2022، بالإضافة إلى رحيل مجموعة من اللاعبين، منهم الثنائي الهجومي رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس.

وضم مان سيتي إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 75 مليون يورو، وحارس المرمى ستيفان أورتيجا من أرمينيا بيلفيلد في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد مقابل 42 مليون إسترليني، إلى جانب جوليان ألفاريز من ريفر بليت الأرجنتيني.

في المقابل، رحل جيسوس إلى أرسنال مقابل 45 مليون إسترليني وسترلينج مقابل 47.5 مليون إلى تشيلسي وأرانجوت موريتش لبيرنلي مقابل 2.5 مليون والياباني رويتارو ميشينو لجامبا أوساكا.

إضافة إلى ذلك، انضم البلجيكي روميو لافيا إلى ساوثهامبتون مقابل 10.5 مليون وداركو جيباي لليدز مقابل 5 ملايين، فضلا عن انتقال جافين بازنو إلى ساوثهامبتون مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة للبرازيلي فيرناندينيو الذي انتهى عقده وانضم إلى أتلتيكو بارانايسي.



وبنفس الطريقة انضم جايدين براف إلى بروسيا دورتموند، بينما حصل النادي على 7 ملايين و200 ألف يورو من انتقال بيدرو بورو لسبورتنج لشبونة البرتغالي، و350 ألفا من انتقال إيجان رايلي لبيرنلي الإنجليزي.

وانتقل الياباني كو أيتاكورا إلى بروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 4 ملايين و300 ألف جنيه إسترليني، بينما انتهى عقد روان ماكدونالد وكواكو أودورا.

أجرى ليفربول عددا من التعاقدات القوية خلال ميركاتو صيف 2022، حيث ضم المدافع كالفين رامسي مقابل 4 ملايين إسترليني قادما من أبردين الاسكتلندي.

وتعاقد أيضا مع الأوروجواياني داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، بجانب لاعب الوسط فابيو كارفاليو بقيمة 5 ملايين إسترليني من فولهام.

وفي الإطار ذاته، رحل ديفوك أوريجي إلى ميلان الإيطالي، وساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني وتاكومي مينامينو إلى موناكو الفرنسي ونيكو ويليامز إلى نوتنجهام فورست وبين ديفيز إلى رينجرز الإسكتلندي.