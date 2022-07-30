شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدد جماهير الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري بين الفريقين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف سهيل العريفي مدير قطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، عن عدد جماهير الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري بين الفريقين، المقرر لها خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

عدد جماهير الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري بين الفريقين

وتقرر إقامة المباراة في 28 أكتوبر المقبل، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وقال سهيل العريفي في تصريحات إعلامية مصرية إن سبب اختيار ملعب هزاع بن زايد لاستضافة المباراة، هو إقامة النسخة الأخيرة من المسابقة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وكان الزمالك حسم نسخة السوبر المصري عام 2020 في دولة الإمارات، بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وعن عدد الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك رد بقوله "الحضور سيكون بالسعة الكاملة للملعب، الذي يحتضن 25 ألف متفرج، وسيكون مناصفة بين الطرفين".



وزاد بقوله "سيتم طرح التذاكر خلال الفترة المقبلة، وسعرها سيكون في متناول الجميع".

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تفاصيل استضافة دولة الإمارات لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وسيلعب الزمالك بطل الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2020-2021 مع الأهلي وصيف البطولتين على لقب السوبر المحلي.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة السوبر المصري بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت دولة الإمارات والسابعة مساء بتوقيت مصر.



المباراة بين الفريقين ستقام في مدينة "العين" الإماراتية وذلك على استاد هزاع بن زايد.

وستعد هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها دولة الإمارات مباراة السوبر المصري.

يمثل استاد هزاع بن زايد في مدينة العين تحفة معمارية رائعة، وصرحا رياضيا فخما، تم تشييده وفق أفضل المعايير العالمية لملاعب كرة القدم.

الاستاد يضم أحدث التقنيات المتطورة بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للملاعب العالمية، ويتسع لأكثر من 20 ألف متفرج ويتميز بالمقاعد المريحة والمنتشرة على سبعة مستويات.

حصد الاستاد عددًا من الجوائز العالمية المرموقة بعد أن تم اختياره أفضل استاد في العالم لعام 2014، متفوقًا على 31 استادًا عالميًا من جميع القارات، كما فاز بجائزة "أفضل تصميم لملعب عالمي لعام 2017" وفقا لمؤتمر الملاعب العالمية.

واستضاف هذا الاستاد عددا كبيرا من المباريات العالمية الكبيرة من بينها لقاءات لمانشستر سيتي الإنجليزي خلال وجوده في الإمارات، بجانب مباريات كأس العالم للأندية 2017 و2018، إضافة إلى مباريات كأس آسيا "الإمارات 2019".

يخوض الأهلي تحديا جديدا وصعبا في الدوري المصري، أملا في استعادة صدارة جدول الترتيب مع بدء العد التنازلي لنهاية الموسم الحالي.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة 21، في وقت يسعى الأخير للهروب من دوامة الهبوط للدرجة الأدنى.



ومن خلال هذا التقرير، موعد مباراة الأهلي والمقاولون، والقناة الناقلة لها والتشكيل المتوقع لـ "المارد الأحمر".

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هو السبت 30 يوليو/ تموز 2022.

موعد انطلاق مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هو 9.00 مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات "أون تايم سبورتس" على حقوق نقل كافة بطولات كرة القدم المصرية لموسم 2021-2022.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هي "أون تايم سبورتس 1".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون في الدوري المصري لن يختلف كثيرا عن لقاء مصر المقاصة الأخير، مع احتمالية الإبقاء على الحارس الدولي محمد الشناوي بين البدلاء.

ويضم تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون في الدوري المصري كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي (علي لطفي)

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: صلاح محسن، حسام حسن