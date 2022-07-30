خاص || العضوية تم إصدارها بدون حضوره .. «أمح الدولي» أشهر مشجعي الأهلي يرفض «عضوية الزمالك» ويرد بصورة نارية

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، منح أمح العضوية العاملة لنادي الزمالك.

وكانت قناة الزمالك كشفت، عن قرار مرتضى منصور بمنح المشجع أمح والمعروف بانتمائه للأهلي عضوية نادي الزمالك.

ويعتبر أمح أحد مشجعي النادي الأهلي، حيث يرتبط بعلاقة صداقة مع عدد من نجوم الكرة يأتي من أبرزهم محمود عبد المنعم "كهربا".

رفض رفضاً قاطعاً

وقالت مصادر خاصة للموجز ، أن أمح رفض رفضاً قاطعاً هذه العضوية متمسكاً بإنتمائه للنادي الأهلي .

وتابع المصدر للموجز موضحاً ، أن العضوية أصدرت من جهة نادي الزمالك وبدون حضور المشجع الأهلاوي الشهير .

وصرحت شقيقته بأن أمح رفض اللقاء مع مسئولي الفريق الأبيض .

وأصيب أمح بأزمة صحية بعد هزيمة الأهلي أمام نادي الزمالك في كأس مصر .

صباحكم أهلاوي

ونشر أمح الدولي على صفحته ، صورة جمعته بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي .

وكتب معلقاً : صباحكم أهلاوي كل الدعم لحبيبي كابتن سيد عبد الحفيظ .