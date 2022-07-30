شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم عماد النحاس والاتحاد السكندرى 40 ألف جنيه بعد مباراة إنبي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تغريم عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه، بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفى عقب مباراته أمام إنبي فى الأسبوع الـ27 بالدورى.

وقررت الرابطة أيضاً تغريم نادي الاتحاد السكندرى 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماهيرى أثناء اللقاء، كما تم إيقاف اللاعب خالد الغندور لاعب الاتحاد مباراتين للطرد بعد اللعب العنيف.

ويجهز عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الثلاثى أحمد نبيل "مانجا" وسعيدو سمبوري ونادر رمضان لتعويض غياب خالد الغندور ومورو ساليفو ومروان عطية أمام طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

فريق الاتحاد السكندرى فاز على إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز

أحراز أهداف الشوط الأول حيث تقدم فريق الاتحاد السكندرى عن طريق بنيامين بواتينج في الدقيقة 15 بينما تعادل لفريق إنبى مصطفى شلبى في الدقيقة 33 من علامة الجزاء بينما تمكن السيد سالم من أحراز هدف الفوز لفريق سيد البلد في الدقيقة 77 من عمر المباراة من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة بينما توقف رصيد إنبى عند النقطة 30 محتلا المركز الثانى عشر.