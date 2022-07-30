شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون صائد بطولات الزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"52" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لنادى الزمالك والحالى للتعاون السعودى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ 52 حيث إنه من مواليد 30 يوليو 1970 فى مدينة سان بريوك، ولعب كارتيرون لأندية كان وسانت إيتيان وليون واستاد رينيس فى فرنسا، وسندرلاند فى إنجلترا، وشارك فى مراكز الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع، واعتزل كارتيرون كرة القدم فى موسم 2007-2008 وأنهى مشواره مع فريق كان الفرنسي.

درب الفرنسي كارتيرون ناديي كان وديجون في فرنسا، بالإضافة إلى منتخب مالي والأهلي ودجلة فى مصر، والنصر والتعاون فى السعودية، وأريزونا الأمريكي والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي والزمالك في ولايتين.

تُوج كارتيرون بلقب دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبى فى 2014 والسوبر الأفريقي 2014 مع الفريق الكونغولى و2019 مع الرجاء المغربي.

ولم يحقق مع الأهلي أى ألقاب واكتفى بتحقيق المركز الثاني في دوري أبطال أفريقيا 2018

وتولى كارتيرون، قيادة الزمالك فى ولايتين الأولى التى بدأت يوم 3 ديسمبر 2019 واستمرت حتى يوم 15 سبتمبر 2020، أى أنه استمر خلالها فى 287 يومًا ونجح خلالهم فى التتويج مع الفريق ببطولتى السوبر الإفريقى والسوبر المصرى، ثم عاد فى ولاية ثانية بدأت فى 12 مارس 2021 وانتهت في 28 فبراير 2022.

وفى الولاية الأخيرة، خاض الزمالك 45 مباراة تحت قيادة كارتيرون، حقق الفوز فى 28، وتعادل فى 9، وتلقى الهزيمة فى 8 مباريات بينما سجل الفارس الأبيض 79 هدفًا، واستقبلت شباكه 39، وتوج مع الفريق الأبيض ببطولة الدوري المصرى .

وفسخ كارتيرون تعاقده مع الزمالك ورحل لتدريب التعاون السعودى هذا الموسم وتولى البرتغالى فيريرا المسئولية بدلا منه.