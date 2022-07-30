شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والمقاولون العرب فى الدورى قبل صدام الليلة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28.



أرقام الأهلى والمقاولون

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.

الزمالك - 63 نقطة

بيراميدز - 59 نقطة

الأهلي - 54 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

طلائع الجيش - 41 نقطة