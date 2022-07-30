الامارات | "ريبلز رومانس" ينتزع لقب "غلوريوس ستيكس" في رابع أيام مهرجان "غودوود" البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن "ريبلز رومانس" ينتزع لقب "غلوريوس ستيكس" في رابع أيام مهرجان "غودوود" البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ "ريبلز رومانس" بشعار "غودولفين" على سجله الخالي من الهزائم على الأرضية العشبية، حين تمكن من انتزاع لقب سباق "غلوريوس ستيكس" المخصص لخيول الفئة الثالثة "جروب 3"، الذي جرى أمس ضمن رابع أيام مهرجان "غلوريوس غودوود" البريطاني العريق..

وأضاف "ريبلز رومانس" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الانتصار الرابع لـ "غودولفين" والخامس لخيول الإمارات في مهرجان "غلوريوس غودوود" للعام الحالي، الذي استهل الأربعاء الماضي، ويسدل الستار عنه مساء اليوم، في نسخة تضمنت 38 من أقوى أشواط سباقات المضامير العشبية.

ونجح الفارس وليام بيوك، في الحفاظ على قدرات "ريبلز رومانس" خلال المراحل الأولى من مجريات السباق الذي امتد لمسافة 2400 متر عشبي، قبل أن يطلق العنان للجواد في المراحل الختامية متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقتين و34 ثانية و89 جزء من الثانية، بفارق الطول عن زميله في الاسطبل "كيمياري" المملوك لـ "غودولفين" أيضاً والذي قاده الفارس فرانكي ديتوري للحلول بالمركز الثاني، فيما حل ثالثاً الجواد "فانسي مان" بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

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