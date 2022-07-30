شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تمرد البولندي ليفاندوفسكي على إدارة بايرن ميونخ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يرى روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني أن بايرن ميونخ الألماني ناديه السابق، صنع الأكاذيب في حديثه بشأن رحيله عن الفريق.

روبرت ليفاندوفسكي

وتمرد البولندي ليفاندوفسكي على إدارة بايرن ميونخ ليجبرها على بيعه إلى برشلونة في صيف العام الحالي، قبل عام من نهاية عقده.



تمرد ليفاندوفسكي ارتبط بحلمه الخاص بالانتقال لبرشلونة من جانب وغضبه من إدارة بايرن لتأجيل فتح باب التفاوض للتجديد له من جانب آخر، رغم تألقه الكبير في السنوات الأخيرة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن" العالمية ردا على انتقادات إدارة بايرن ميونخ لانتقاله لبرشلونة: "أشعر أنني في المكان السليم وموقفي سليم أيضا، أما ما حدث في الأسابيع التي سبقت رحيلي عن بايرن فكان سياسيا".

وشرح ليفاندوفسكي بقوله: "لقد حاول بايرن ميونخ أن يخلق حربا لتبرير رحيلي للجماهير، لأنه كان من الصعب شرح ذلك".

واستدرك: "لكن عليّ أن أتقبل ذلك حتى لو به الكثير من الأكاذيب وأمور غير صحيحة، ولكني في النهاية أعرف أن الجماهير كانت تدعمني حتى في تلك الفترة".

ولم يتوقف هجوم ليفاندوفسكي على إدارة بايرن، وزاد: "بعض الأشخاص لا تقول الحقيقة، يقولون شيئًا مختلفًا وأنا دومًا أحب الوضوح والصدق وهذه ربما تكون مشكلة بالنسبة لهم، في النهاية أدركت أنه لن يكون جيدًا لي الاستمرار فتركت بايرن وانتقلت لبرشلونة".

لكن ليفاندوفسكي شدد على أن العلاقة بينه وبين زملائه السابقين في بايرن ميونخ ومدربيه كذلك تبقى على ما يرام.

يذكر أن يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ اتهم برشلونة بإبرام الصفقات دون وجود سيولة مالية لديهم ورغم معاناتهم من أزمة مالية طاحنة.

وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، رسالة لجماهير فريقه بعد أول مشاركة له بقميص البارسا فجر الأحد الماضى.

وشارك ليفاندوفسكي لأول مرة مع برشلونة في فوز 1-0 وديا على ريال مدريد في مباراة كلاسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.



وقال روبرت ليفاندوفسكي في رسالة مقتضبة عبر حساب برشلونة بموقع "تويتر": "مرحبًا بكم، أنا روبرت وأنا في غاية السعادة بوجودي معكم ولعب أول كلاسيكو لي في لاس فيجاس، شكرًا لكم على دعمكم".

وكاد ليفاندوفسكي الذي بدأ كلاسيكو ريال مدريد من الدقيقة الأولى، أن يسجل هدفا في الدقيقة 11 بعدما انطلق من على الجهة اليمنى وسدد كرة قوية حولها البلجيكي تيبو كورتوا حارس "الملكي" إلى ركلة ركنية.



وقبل 13 دقيقة من نهاية الشوط الأول تلقى ليفاندوفسكي عرضية من البرازيلي رافينيا، لكن إيدر ميليتاو أبعد الكرة، وبعدها بدقيقتين استقبل تمريرة أخرى من جافي سددها بمينيه لكن ديفيد آلابا زميله السابق في بايرن ميونخ أنقذ مرماه.

يذكر أن ليفاندوفسكي انتقل من بايرن ميونخ الألماني لبرشلونة بعقد يمتد لـ3 سنوات في صيف 2022، مقابل 45 مليون يورو.

يجتذب ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان النجوم من كل أنحاء الأرض، حيث ينظر دوما إليهما على أنهما الأقوى والأغنى بين أندية العالم.

ورغم أن الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) يعتبر المسابقة الأقوى في العالم، والأكثر امتلاكًا لفرق الصفوة، فإن الدوري الإسباني ينجح أحيانا في الحصول على مميزات أكبر بسبب برشلونة وريال مدريد.



ومن أجل ذلك فإن أندية الدوري الألماني (بوندسليجا) باتت تفقد من حين إلى آخر أبرز نجومها، الذين يتجهون صوب برشلونة أو ريال مدريد، أملًا في تحقيق حلم المجد، وآخر هؤلاء كان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعبي العالم، والذي قرر الانتقال للفريق الكتالوني قادما من بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وبالنظر إلى القائمة الحالية لبرشلونة وريال مدريد فسنجد أن هناك 12 لاعبا في الفريقين اللذين يحكمان الدوري الإسباني سبق لهم اللعب في الدوري الألماني في وقت سابق.

قبل انتقاله هذا الصيف إلى برشلونة بقي ليفاندوفسكي 12 سنة في الدوري الألماني، استهلها بـ4 سنوات مع بروسيا دورتموند من 2010 إلى 2014، ثم انتقل إلى بايرن ميونخ في آخر 8 سنوات.

حقق ليفاندوفسكي 10 ألقاب للبوندسليجا، وفاز بجائزة هداف المسابقة 7 مرات، وتوج بدوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وبات أهم لاعبي هذا الجيل ممن لعبوا في الدوري الألماني.

ورغم أزمات برشلونة وجد ليفاندوفسكي لديه إصرارا على تحقيق حلم اللعب في الدوري الإسباني، خاصة مع كبر سنه (34 سنة) واقترابه من الاعتزال، فراهن على النادي الكتالوني.