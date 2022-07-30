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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحيط الغموض بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الساعي للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الغموض يحيط بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو

وعاد رونالدو إلى مان يونايتد في صيف 2021 قادما من يوفنتوس الإيطالي، وحقق نجاحات مع الفريق على الصعيد الفردي، لكن بشكل عام خرج بموسم صفري وفشل معه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.



الغياب عن دوري الأبطال هو المحرك الرئيسي وراء رغبة رونالدو في الرحيل عن بطل إنجلترا التاريخي، حسب ما ذكرته تقارير إعلامية مختلفة مؤخرا.

كريستيانو رونالدو

صحيفة "ماركا" الإسبانية أعدت تقريرا قالت فيه إن رونالدو يمثل خيارا مثاليا بالنسبة لبروسيا دورتموند الألماني، خلال الفترة المقبلة.



وعدد المصدر الأسباب بقوله "رونالدو يرغب في المشاركة في دوري الأبطال، وهو أمر ينطبق على بروسيا دورتموند".

وأضاف سببا ثانيا "رونالدو يرغب في الاستمرار بالدوريات الأوروبية الكبرى، وبروسيا ناد ألماني وفريق تنافسي للغاية أثبت ذلك في السنوات الماضية".

وزاد بقوله "ربما يرغب رونالدو في خوض تجربة في دوري أوروبي جديد في أوروبا، بعد إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وهو يدرك أن انتقاله إلى بروسيا سيكون له تأثيرات كبيرة على حجم المنافسة في ألمانيا".

واستشهد بقوله "الدوري الألماني فقد أبرز لاعبين مؤخرا؛ البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة، والنرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الجديد".

وأتم "بروسيا من جانبه يبحث عن مهاجم قوي بعد إصابة سيباستيان هالر بمرض خطير، وتأكد غيابه عن الملاعب لأجل غير مسمى".

كان رونالدو أعلن مشاركته في مباراة فريقه الودية أمام رايو فاليكانو الإسباني، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وسط أنباء تفيد بدخوله دائرة اهتمامات نابولي الإيطالي أيضا.

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالة من الجدل ليزيد الغموض المحيط بمستقبله خلال الفترة المقبلة.

وتشير كافة التقارير إلى أن رونالدو يتمسك بالرحيل عن ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغبة منه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكتب رونالدو رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" قال فيها: "الملك سيلعب يوم الأحد"، دون الكشف أي تفاصيل.

وفسر البعض هذا المنشور على أن رونالدو سيشارك بشكل طبيعي مع مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريق الودية أمام رايو فاليكانو الإسباني، المقرر لها يوم الأحد المقبل.



ويلتقي الفريقان وديا على ملعب أولد ترافورد معقل نادي مانشستر يونايتد، ضمن استعداداتهما لانطلاقة الموسم الجديد في إنجلترا وإسبانيا.

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية من مصادر لها إن نادي نابولي قدم عرضا لرونالدو، لبحث إمكانية التعاقد معه هذا الصيف، مساء يوم الجمعة.

وأشار المصدر إلى أن رونالدو لم يرد على هذا العرض حتى الآن، سواء بالقبول أو الرفض.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، الفصل النهائي في موقف رونالدو بالاستمرار مع مان يونايتد أو الرحيل.

اتخذ نادي أتلتيكو مدريد خطوة جديدة من شأنها تأكيد غلق بابه أمام إمكانية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد مع تبقي موسم واحد في عقده مع النادي، وذلك لشعوره بالاستياء من تقاعس الإدارة وعدم إبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فضلا عن غياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.



ويتمسك خورخي مينديز وكيل رونالدو بمسألة رحيل الدون بشكل نهائي عن النادي الإنجليزي هذا الصيف، رغم حقيقة فشله حتى الآن في تسويق اللاعب لأندية أوروبية كبيرة، وإن كانت فكرة انتقاله إلى أتلتيكو مدريد، المشارك بدوري أبطال أوروبا، طرحتها تقارير صحفية مختلفة.

وجدد إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، رفضه ضم رونالدو، ولكن هذه المرة بطريقة غير مباشرة، أثناء تقديم نائويل مولينا لاعبا جديدا بين صفوف الفريق.



وفي خضم المعلومات والتكهنات بشأن انضمام محتمل لكريستيانو رونالدو إلى صفوف أتلتيكو مدريد، قدم النادي مولينا رسميا في فعالية أكد فيها سيريزو أن هذه آخر صفقة للروخيبلانكوس في سوق الانتقالات الحالي.

ورغم أن رونالدو اجتمع رفقة وكيل أعماله خورخي مينديز مع مسؤولي مانشستر يونايتد منذ عدة أيام، لكنه لم يحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل، علما بأنه لم يشارك حتى الآن في معسكر الفريق التحضيري.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، احتل صدارة ترتيب هدافي مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم برصيد 24 هدفا في كل البطولات.