شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض الأهلي تحديا جديدا وصعبا في الدوري المصري، أملا في استعادة صدارة جدول الترتيب مع بدء العد التنازلي لنهاية الموسم الحالي.

ويحل الأهلي ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة 21، في وقت يسعى الأخير للهروب من دوامة الهبوط للدرجة الأدنى.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري؟



ومن خلال هذا التقرير، موعد مباراة الأهلي والمقاولون، والقناة الناقلة لها والتشكيل المتوقع لـ "المارد الأحمر".

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هو السبت 30 يوليو/ تموز 2022.



موعد انطلاق مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هو 9.00 مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات "أون تايم سبورتس" على حقوق نقل كافة بطولات كرة القدم المصرية لموسم 2021-2022.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هي "أون تايم سبورتس 1".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون في الدوري المصري لن يختلف كثيرا عن لقاء مصر المقاصة الأخير، مع احتمالية الإبقاء على الحارس الدولي محمد الشناوي بين البدلاء.

ويضم تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون في الدوري المصري كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي (علي لطفي)

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: صلاح محسن، حسام حسن

يستكمل فريق الأهلي مبارياته المؤجلة في الدوري المصري، حين يلاقي المقاولون العرب في لقاء من الجولة 21 بالمسابقة.

وتأجلت عدة مباريات لفريق الأهلي بسبب مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا 2022، والتي خسرها أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.



الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، ويسعى لمواصلة الضغط على ثنائي المقدمة الزمالك (63 نقطة) وبيراميدز (59 نقطة).

في المقابل، يبحث المقاولون العرب عن النجاة من دائرة الخطر والهبوط إلى القسم الثاني، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 24 نقطة.

يستقبل فريق المقاولون العرب نظيره الأهلي على ملعبه مساء يوم السبت 30 يوليو/ تموز.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون هو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تبث منافسات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون هي "أون تايم سبورتس 1".

ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 63 نقطة

بيراميدز - 59 نقطة

الأهلي - 54 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

طلائع الجيش - 41 نقطة

علّق بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري على أنباء رحيل المدافع المغربي بدر بانون عن القلعة الحمراء.

وذكرت تقارير صحفية عديدة أن بدر بانون اقترب من الانتقال إلى صفوف فريق قطر القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويستعد بانون للرحيل عن صفوف الأهلي بعد موسمين مع الفريق، حيث انضم قادما من الرجاء المغربي في صيف 2020 مقابل مليوني دولار.

وكتب موسيماني عبر حسابه بموقع "تويتر" بشأن تلك الصفقة المحتملة: "بدر بانون لاعب بقدرات عالية في مركز قلب الدفاع، لقد أثبت نفسه في تحديات كبيرة في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية".



وتوج المدافع المغربي مع الأهلي بألقاب كأس مصر في 2020، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الأفريقي (مرتين) وبرونزية مونديال الأندية في 2021.

إلا أن مكانة بدر بانون في القلعة الحمراء، اهتزت بشدة، في ظل ابتعاده عن الملاعب لأكثر من 6 أشهر بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا مرتين في فترة قصيرة بمعسكر منتخب المغرب قبل كأس أمم إفريقيا 2022.

وتحمل رسالة بيتسو موسيماني في طياتها انتقادات لإدارة الأهلي، ربما التحذير من التفريط في خدمات المدافع المغربي.

ويعاني الأهلي من أزمة دفاعية حادة هذا الموسم سواء في وجود موسيماني، أو بعد رحيله أواخر الشهر الماضي، وتولي البرتغالي ريكاردو سواريس المهمة بدلًا منه.