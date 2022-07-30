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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعادت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون للعمل بالنادي في منصب رسمي.

إدارة نادي مانشستر يونايتد تعلن عودة "فيرجسون" للعمل بالنادي في منصب رسمي

وكان أسطورة تدريب مانشستر يونايتد قد رحل عن النادي في صيف 2013 بعد علاقة دامت 26 عامًا، شهدت تتويج الفريق بـ38 لقبا منها 13 بطولة للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنذ ترك فيرجسون منصب المدير الفني لليونايتد عانى الفريق على مدار نحو عقد من الزمن، من عدم التتويج بأي بطولة كبرى باستثناء الدوري الأوروبي 2017 وبعض الكؤوس المحلية.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت في تقرير لها أن إدارة مانشستر يونايتد متمثلة في ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي، قررت إنشاء مركز فكري استشاري لإدارة النادي لتقديم الاستشارة للنادي في عدة ملفات.

ويتشكل هذا المركز من فيرجسون، بالإضافة لنجم اليونايتد وإنجلترا السابق بريان روبسون، والرئيس التنفيذي السابق ديفيد جيل ومدير كرة القدم بالنادي جون مورتو.

هذه اللجنة الخماسية ستقوم بالعمل على 3 ملفات، منها علاقة الجماهير بالنادي، التي تراجعت في الفترة الأخيرة بسبب سوء النتائج واختيارات المدربين والخسائر الثقيلة.

وستعمل اللجنة كذلك على إعادة تطوير فرق الناشئين بالنادي، وكذلك إعادة بناء الفريق الأول للشياطين الحمر بالتعاون مع الطاقم الفني.

ورغم أن بعض المسائل الكروية سيتم مناقشتها داخل المجموعة، لكن رفاق فيرجسون لن يحاولوا التدخل في عمل مدير الكرة "مورتو".



كشفت تقارير صحفية عن المبلغ الذي يدفعه مانشستر يونايتد، مقابل كل مباراة يشارك فيها لاعبه الجديد ليساندرو مارتينيز.

كان مانشستر يونايتد تعاقد قبل أيام مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (24 عاما) قادما من أياكس أمستردام مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات متعلقة بأداء اللاعب مع "الشياطين الحمر".



صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ألقت الضوء على إحدى تلك المتغيرات، حيث ينص أحد بنود العقد على قيام مانشستر يونايتد بدفع مبلغ 56 ألف جنيه إسترليني إلى أياكس، مقابل كل مباراة يلعبها ليساندرو مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البند يتضمن حدا أقصى لعدد المباريات في الموسم يبلغ 30 مباراة، ما يعني أن مجموع ما سيدفعه مانشستر يونايتد قد يصل إلى 1.6 مليون جنيه إسترليني عن كل موسم للاعب الأرجنتيني مع الفريق.

جدير بالذكر أن التعاقد مع مارتينيز جاء بناء على طلب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، ومدربه السابق في أياكس، الذي يرى أن المدافع الأرجنتيني الشاب سيكون إضافة قوية في مشروع بناء فريق جديد قادر على المنافسة على الألقاب.

وتصدر ليساندرو عناوين الأخبار مؤخرا، بعدما ذكرت تقارير صحفية أنه بات المدافع الأقصر في النسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز،حيث تبلغ قامته 1.75 متر.

وكان مدافع مانشستر يونايتد الجديد شارك في 36 مباراة مع أياكس الموسم الماضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 4 أهداف.

أعلن نادي مانشستر سيتي تعديل مواعيد 4 من مبارياته في النسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء تعديل مواعيد مباريات مانشستر سيتي بسبب جدول التغطية التليفزيونية للمباريات، حسب ما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي.

ووفقا للمواعيد الجديدة، فمن المقرر أن تقام مباراة الديربي بين السيتي وجاره مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي يوم 2 أكتوبر بدلا من يوم 1، في الجولة التاسعة من البريميرليج.

ولم يتم حتى الآن تأكيد وقت انطلاق مباراة ديربي مانشستر، حيث تنطلق إما في الرابعة عصرا أو السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، اعتمادا على جدول "السماوي" في دوري أبطال أوروبا.



فيما يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول في الجولة الـ11 يوم 16 أكتوبر بدلا من 15، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وبعد أن كان من المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفا على أرسنال يوم 18 أكتوبر في الجولة الـ12 من البريميرليج، تم تغيير الموعد إلى أحد يومي الأربعاء 19 أكتوبر والخميس 20 من نفس الشهر، وهو ما يحدده جدول الفريق السماوي في دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة أقيمت المباراة يوم الأربعاء ستنطلق في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت مكة أو 10.15 مساء يوم الخميس.

وفي افتتاح الجولة الـ14 يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليستر سيتي يوم يوم السبت 29 أكتوبر، إما في الساعة 2.30 ظهرا، أو 9.45 مساء بتوقيت مكة، ويتوقف تحديد الموعد على موقف مباريات فريق السيتي في دوري الأبطال.