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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني شرطا لعودة زميله السابق، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لملعب "كامب نو".

وكان تشافي قد وصف عودة ميسي في صيف 2022 إلى برشلونة بالمستحيلة، مما جعله يتعرض لانتقادات من بعض الجماهير الكتالونية.

ما هي كيفية عودة ميسي إلى نادي برشلونة؟



وقال المدرب الشاب في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نعم أريد عودة ميسي، ولقد قلت أنه من المستحيل التعاقد معه الآن، وهذا تسبب في غضب الناس، ولكن نريد ضمه دون تجاوز أي قوانين أو قواعد".

وأكمل: "ميسي لديه عقد الآن، ومن ثم سنركز على العام الحالي، بالطبع لا أريد أن تنتهي علاقة ميسي مع برشلونة بالشكل الذي آلت إليه، ولكنه مرتبط بعقد".

وتزامل ميسي منذ تصعيده للفريق الأول للبارسا في 2004 مع تشافي، وذلك حتى رحيل الأخير عن النادي في 2015 إلى السد القطري.

ورغم تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، في الساعات الماضية عن رغبته في عودة ميسي لـ "كامب نو"، إلا أن الرئيس الكتالوني لم يشر إلى إمكانية عودة البرغوث هذا الصيف.

آخر تصريحات لابورتا في هذا الصدد جاء فيها أمس الجمعة: "أتمنى أن تكون نهاية مسيرته بقميص برشلونة".

وأضاف: "أحلم بأن يكون اعتزال ميسي في ملعب برشلونة وينال تصفيق جميع الجماهير فيه، هذا هو طموحي، أعتقد أننا سنجعل هذا الطموح حقيقة، على الأقل هذه نيتنا".

ويعد ميسي أفضل هداف في تاريخ برشلونة، كما حقق إنجازات هائلة في الفترة من 2004 إلى 2021، وهي الفترة التي حصد فيها الفريق 10 بطولات للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ضمن 34 لقبا للاعب الأرجنتيني بقميص البلوجرانا.



أعلن نادي برشلونة عن بيع أول عمل فني خاص بالنادي من الرموز غير قابلة للاستبدال "NFT"، والذي يظهر فيه يوهان كرويف أسطورة البارسا.

كان برشلونة اقتحم مؤخرا مجال الرموز غير قابلة للاستبدال "NFT"، بعد أن عرض عملا فنيا يجسد هدفا رائعا سجله يوهان كرويف حين كان لاعبا مع الفريق، في مزاد تابع لدار "سوذبيز" للمزادات.



ووصف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أن الصورة موضوع الرمز المعروضة للبيع، هي "الأفضل في تاريخ النادي".

ونشر برشلونة بيانا رسميا قال فيه إن عنصر الـ "NFT" المذكور تم بيعه مقابل 550 ألف دولار، علما بأن المبلغ سيصبح 693 ألف دولار بإضافة رسوم المزاد.



وأشار بيان برشلونة إلى أن العنصر الذي تم بيعه هو عمل فني رقمي سمعي بصري يعيد إحياء لحظة أسطورية سجل فيها كرويف هدفا مذهلا من الوضع طائرا في مرمى أتلتيكو مدريد، يوم 22 ديسمبر/كانون الأول عام 1973.

وبجانب العمل الأصلي، الذي حمل اسم "بطريقة ما.. خالد"، حصل المشتري الذي لم يتم الكشف هويته، على 4 إضافات من الرموز غير القابلة للاستبدال تتضمن كل واحدة منها صورة ثابتة للنسخة المتحركة التي تلتقط لحظة أيقونية للهدف الشهير.



جدير بالذكر أن المزاد بدأ عبر الإنترنت يوم 21 يوليو/تموز الحالي، واستمر على مدار 8 أيام، وجذب اهتمام أكثر من 30 مستثمرا، وأشار برشلونة إلى أن اللحظات الأخيرة من عملية المزايدة شهدت إثارة كبيرة.

ومن المقرر أن يحصل المشتري على عدة مزايا مثل الوصول إلى تدريبات الفريق، وتجارب كبار الشخصيات "VIP" بملعب "كامب نو" معقل برشلونة، فضلا عن تسميته "السفير الرقمي للبارسا".

وتعد صورة كرويف هي الأولى في سلسلة من 10 رموز غير قابلة للاستبدال سيقوم برشلونة ببيعها تباعا، في محاولة لرفع دخل النادي والخروج من الأزمة المالية.

"NFT" اختصار لعبارة non-fungible tokens باللغة الإنجليزية وتعني "رموز غير قابلة للاستبدال"، والمقصود بها أعمال فنية فريدة الشكل والخصائص ولا يمكن استبدالها بشيء آخر.

الرموز غير القابلة للاستبدال هي أصول رقمية لكل منها قيمة مختلفة، وبالرغم من أنها تبدو قريبة الشبه بالعملات الرقمية، فإنها تختلف عنها فيما يتعلق بالقابلية للتبادل.

ويمكن لمالكي الرموز غير القابلة للاستبدال تحقيق الدخل من الملكية أو الحق في الامتلاك، تماما كما يحدث مع اللوحات والأعمال الفنية الفريدة.