الأهلي يواجه المقاولون العرب .. مواعيد مباريات اليوم محليا وعالمياً

الشارقة - اميمة ياسر - مواجهة الأهلى والمقاولون العرب فى الدوري المصرى اليوم وغيرها من المباريات الهامة في الدوري المحلي والدوريات العالمية .

يرصد مواعيد هذه المباريات في السطور التالية .

موعد مباراة كأس الدرع الخيرية والقنوات الناقلة

ليفربول X مانشستر سيتي – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبي X المصري البورسعيدي – الساعة 6:30 مساء على قناة on time sport

المقاولون العرب X الأهلي – الساعة 9 مساء على قناة on time sport

كأس السوبر التركي

طرابزون سبور X سيفاس سبور – الساعة 7:45 مساء

مواعيد مباريات كأس السوبر الهولندي

أياكس أمستردام X آيندهوفن – الساعة 8 مساء على قناة Sharjah Sport HD

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اختيار اليونانى أناستاسيوس تاسوس سيديروبولوس حكما لمباراة الزمالك و بيراميدز فى الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الاثنين القادم.

ومن جانب آخر عقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الجمعة المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وأشاد المدير الفنى بإصرار اللاعبين والروح العالية التى ظهروا عليها فى لقاء فيوتشر الذى أقيم الخميس والذى حسمه الأبيض لصالحه بهدف دون رد.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين مواصلة الانتصارات فى المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري، وشدد على ضرورة التركيز فى الفترة الحالية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة فى الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للدورى الممتاز.