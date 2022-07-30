شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز اليوم، السبت، بإقامة مباراة تجمع إنبى مع المصرى البورسعيدى، كما تقام المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والعشرين للمسابقة بين الأهلى والمقاولون العرب فى التاسعة مساءً باستاد الجبل الأخضر.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

مواعيد مباريات الجولة الـ 28 لمسابقة الدوري الممتاز

السبت

إنبى & المصرى البورسعيدى..6.30 مساءً على استاد برج العرب

الأحد

غزل المحلة & سموحة..6.30 مساءً على استاد غزل المحلة

سيراميكا & إيسترن كومبانى..6.30 مساءً على استاد المقاولون العرب

طلائع الجيش & الاتحاد السكندري..9 مساءً على استاد جهاز الرياضة

الاثنين

الإسماعيلى & مصر المقاصة ..6.30 مساءً على استاد الإسماعيلية

البنك الأهلى & الجونة..6.30 مساءً على استاد بتروسبورت

الزمالك & بيراميدز..9 مساءً على استاد القاهرة الدولى

الثلاثاء

المقاولون العرب & فيوتشر.. 6.30 مساءً على استاد المقاولون العرب

الأربعاء

الأهلى & فاركو..9 مساءً على استاد الأهلى والسلام





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.