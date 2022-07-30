شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحسينى يعتذر عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أحمد الحسيني فهمي شحاتة، المرشح لخوض انتخابات مجلس إدارة النادي المصري على منصب العضوية، باعتذار لإدارة النادي المصري عن عدم خوض الانتخابات، المقرر إجراؤها فى التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

ويعد أحمد الحسيني هو ثالث المنسحبين من انتخابات النادى البورسعيدي، بعد كل من ميرنا أبو صير ووائل بدوى.

وأغلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري أبوابها فى الخامسة مساءً الجمعة 22 يوليو، ولم يتقدم لمنصب رئيس مجلس الإدارة سوى كامل أبو علي، والذي من المقرر إعلان فوزه بالتزكية.

من ناحية أخرى، تراجع النادي المصري للمركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31 حيث خاض المصري 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصري 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 33.

وتعتبر هزيمة المصري أمام إيسترن كومباني، هي الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسؤولية الفريق البورسعيدي في يونيو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني.