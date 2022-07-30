قصة صور.. أحمد الشناوى يرتدى القفاز الذهبي بعد تألقه مع بيراميدز

القاهرة - سامية سيد - ارتدى أحمد الشناوى، حارس مرمى فريق بيراميدز، القفاز الذهبي فى حراسة المرمى، بعدما قدم أداءً مميزاً فى حماية عرين بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، وخلال آخر 6 لقاءات شارك فيها الشناوى خرج بشباك نظيفة فى 4 مباريات كما نجح فى التصدي لـ 16 فرصة خطيرة.

ويعتبر الشناوي نموذجاً للتحدى والإصرار، خاصة بعدما استعاد مستواه عقب فترة صعبة مر بها الحارس المخضرم نتيجة تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي وغيابه فترة طويلة عن الملاعب، ليعود بعدها إلى التألق ويثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق.

ومنذ انضمامه إلى بيراميدز فى موسم 2019، شارك الشناوي فى 56 مباراة، استقبل خلالها 45 هدفاً بينما حافظ على نظافة شباكه فى 27 مباراة.

أمام مع الزمالك، فشارك أحمد الشناوي فى 134 مباراة، استقبل خلالها 102 هدف، وحافظ على نظافة شباكه فى 69.

فيما شارك أحمد الشناوي مع النادي المصري فى 61 مباراة، استقبل خلالها 54 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه فى 27 مباراة.