شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام المقاولون العرب فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت، مباراة صعبة حينما يحل ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فى المقابل تعادل فريق المقاولون العرب مع سموحة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة ضمن خطة استعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الرابع في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم على المقاصة بهدف دون رد.

ويتواصل غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف عن الأهلى في مباراة المقاولون العرب بسبب الإصابة، فيما يغيب محمد هانى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الاهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.

وفى المقابل، طالب محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقه بشدة بعدما بات في مراكز القاع بجدول المسابقة في ظل إشتعال المنافسة في الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 8 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 63 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 54 نقطة.