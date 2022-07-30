شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، استعداداته لمواجهة بيراميدز، وقال فيريرا، "مباراة بيراميدز مهمة بالنسبة لنا، وكذلك لبيراميدز، لكننا ننتظر الأهلي إنهاء مبارياته لأن المباريات حالياً غير متساوية بين الأندية، ومن الصعب أن أتوقع تتويج الزمالك بالدورى إذا فاز بالمباراة".

ويجهز فيريرا مفاجآت فى تشكيل الفريق الأبيض، ويعقد اجتماعات مع مساعديه لمعرفة أوراق بيراميدز وكيفية السيطرة عليها، بخلاف اتجاه لتغييرات فى مراكز اللاعبين خاصة فى خط الوسط والهجوم.

فى الوقت الذى سيكون شيكابالا لاعبا محوريا فى التشكيل، سواء البداية أو الدفع به حسب ظروف المباراة، خاصة أن الخبرات سيكون لها دور فى مواجهة خبرات عبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد الشناوى وعلى جبر الأعمدة الأساسية فى تشكيل السماوى.