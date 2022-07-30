شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
ويجهز فيريرا مفاجآت فى تشكيل الفريق الأبيض، ويعقد اجتماعات مع مساعديه لمعرفة أوراق بيراميدز وكيفية السيطرة عليها، بخلاف اتجاه لتغييرات فى مراكز اللاعبين خاصة فى خط الوسط والهجوم.
فى الوقت الذى سيكون شيكابالا لاعبا محوريا فى التشكيل، سواء البداية أو الدفع به حسب ظروف المباراة، خاصة أن الخبرات سيكون لها دور فى مواجهة خبرات عبد الله السعيد ورمضان صبحى وأحمد الشناوى وعلى جبر الأعمدة الأساسية فى تشكيل السماوى.
ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 20 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 47 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.