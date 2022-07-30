شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد أمام كرواتيا فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لناشئات كرة اليد فى العاشرة والنصف صباح اليوم السبت، نظيره الكرواتي فى إطار أول لقاءات بطولة العالم المقامة فى مقدونيا.

غادرت مطار القاهرة أمس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 الى مقدونيا الشمالية لخوض منافسات بطولة العالم للناشئات مواليد 2004 و التى تستضيفها مقدونيا الشمالية فى القارة من 30 يوليو حتى 10 اغسطس 2022.

و قد خاض مؤخرا منتخبنا الوطنى للناشئات معسكر تدريبى فى بولندا فى الفترة من 9 الى 20 يوليو الجارى حيث خاض الفريق خلال المعسكر 4 مباريات ودية امام منتخبى سلوفاكيا و التشيك و حقق منتخبنا الوطنى المصرى الفوز فى الاربع مباريات.

يترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد و يضم الجهاز الفنى و الادارى و الطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مدير فنى و شريف الشامى مدرب عام و حفنى عبد المقصود تايجر مدرب احمال و محمد سليمان محلل فنى الفريق و شيرين منصور مدير ادارى الفريق و الدكتورة زينب باشا و الدكتورة منة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.

تضم قائمة اسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم :

كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

الجدير بالذكر ان المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها ال17 للناشئات لكرة اليد والتى اقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير الى 6 مارس 2022 و تأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات لكرة اليد المقرر اقامتها فى مقدونيا الشمالية فى الفترة من 30 يوليو الى 10 اغسطس 2022 و يشارك فى بطولة العالم للناشئات القادمة 32 منتخب.