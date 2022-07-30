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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه الأنظار مساء السبت لملعب ريد بول أرينا لمتابعة مباراة كأس السوبر الألماني، والتي ستجمع بين بايرن ميونخ ولايبزيج.

كأس السوبر الألماني.. ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج؟

وكان فريق بايرن ميونخ قد توج بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي للمرة الـ32 في تاريخه والعاشرة على التوالي، ليلاقي نظيره لايبزيج بطل كأس ألمانيا، في قمة السوبر المحلي.

يواجه فريق بايرن ميونخ نظيره لايبزيج، على ملعب “ريد بول أرينا”، بنهائي كأس السوبر الألماني، مساء السبت 30 يوليو/تموز.

تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.

لم تعلن أي قناة عربية عن نقلها لمباراة السوبر الألماني، رغم شراء شبكة قنوات "دبي الرياضية" حقوق بث المسابقات الألمانية مؤخرا.

وتذاع مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في كأس السوبر الألماني، على قناة النادي البافاري بموقع “يوتيوب”.

اقترب السنغالي ساديو ماني من تسجيل أولى مشاركاته الرسمية مع بايرن ميونخ الألماني، عبر مباراة كأس السوبر الألماني، السبت، أمام لايبزج.

وانتقل ماني من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن هذا الصيف، في صفقة لم تتجاوز 40 مليون يورو.



وإذا فاز بايرن، سيكون ماني حقق أسرع بطولة في تاريخه، بعد أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ إنه مع احترامه لمستوى فريقه السابق، يخوض الفريق البافاري المباراة من أجل الفوز في افتتاح الموسم.



وقال ناجلسمان في تصريحاته للصحفيين:"لايبزج فريق قوي حقا ومستقر، ويعود هذا بشكل جزئي إلى أنه لم يبرم صفقات عديدة ستكون بحاجة إلى التأقلم، هو فريق يحظى بالشباب والطموح ودائما ما يسعى لإزاحة بايرن من القمة".

وأبدى ناجلسمان سعادته بأداء لاعبيه الجدد، وعلى رأسهم ماني ولاعب قلب الدفاع ماتيس دي ليخت، في التدريبات، وقد ألمح فقط إلى أن ماني لديه فرصة جيدة في التواجد ضمن التشكيل الأساسي في مباراة الغد.

وقال ناجلسمان:"أنا سعيد حقا بهم جميعا، لقد تركوا جميعهم انطباعا جيدا. شخصياتهم تتناسب مع فريقنا وقد تأقلموا بشكل سريع حقا".

وأضاف:"ساديو لديه فرصة كبيرة في المشاركة أساسيا، أثق بأنه سيقدم مباراة جيدة للغاية غدا".

وقال ناجلسمان إن ماني سجل العديد من الأهداف من قبل، وإنه سيساعد الفريق في التغلب على الفجوة التي شهدها الفريق برحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وجه خوان لابورتا رئيس برشلونة رسائل نارية أبرزها عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان فضلا عن انتقادات بايرن ميونخ لناديه.

ومنذ أن صرح خوان لابورتا رئيس برشلونة بأن قصة ليونيل ميسي مع النادي لم تنته، وبدأت التقارير تشير إلى إمكانية عودة "البرغوث".



وكان ميسي ترك برشلونة مجبرا في صيف 2021، صوب باريس سان جيرمان بشكل مجاني بعقد حتى يونيو/ حزيران 2023، بسبب عدم قدرة النادي الكتالوني على توثيق عقد "البرغوث" نتيجة الأزمة المالية التي كان يعاني منها.

لابورتا تحدث مجددا عن إمكانية عودة ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، حيث قال: "أتمنى أن تكون نهاية مسيرته بقميص برشلونة".



وأضاف: "أحلم بأن يكون اعتزال ميسي في ملعب برشلونة وينال تصفيق جميع الجماهير فيه، هذا هو طموحي، أعتقد أننا سنجعل هذا الطموح حقيقة، على الأقل هذه هي نيتنا".

وعن الانتقادات التي وجهها جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ لبرشلونة، على خلفية ضم الأخير للبولندي روبرت ليفاندوفسكي من العملاق البافاري، رغم الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، رفض لابورتا هذا الأمر.

وقال لابورتا: "يجب على بايرن ميونخ التحقق من حساباتهم، لقد حصلوا على الكثير من المال من صفقة ليفاندوفسكي، ما يفعلونه هو تشويه للواقع، إنهم لا يعرفون قيمة برشلونة".

وأردف: "أولئك الذين فوجئوا بصفقات برشلونة يجب أن يكونوا هادئين لأنهم يمكن أن تحدث لهم مفاجآت أكبر وأكثر، أرى بعض المنافسين غير مرتاحين لكيفية قيامنا بالصفقات وهذا يعني أننا نقوم بها بشكل جيد، أحترم جميع الآراء ولكن من الواضح أنهم قلقون من أننا سننافس مرة أخرى، سنراهم على أرض الملعب".

وبشأن أزمة الهولندي فرينكي دي يونج، والذي يرفض مغادرة برشلونة إلى مانشستر يونايتد، قال لابورتا: "اللاعب يريد البقاء ونريده أن يبقى، ولكن لدينا جدول رواتب جديد ويجب على جميع اللاعبين التوافق معه، سنبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ به ونأمل أن يبذل اللاعب قصارى جهده للبقاء".