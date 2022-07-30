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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستأنف فريق الأهلي مبارياته المؤجلة في الدوري المصري، حين يحل ضيفا ثقيلا على المقاولون العرب مساء يوم السبت.

ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري؟

ومن خلال هذا التقرير، موعد مباراة الأهلي والمقاولون، والقناة الناقلة لها والتشكيل المتوقع لـ "المارد الأحمر".



موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هو السبت 30 يوليو/ تموز 2022.

موعد انطلاق مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هو 9.00 مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تستحوذ قنوات "أون تايم سبورتس" على حقوق نقل كافة بطولات كرة القدم المصرية لموسم 2021-2022.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري هي "أون تايم سبورتس 1".

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون في الدوري المصري لن يختلف كثيرا عن لقاء مصر المقاصة الأخير، مع احتمالية الإبقاء على الحارس الدولي محمد الشناوي بين البدلاء.

ويضم تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون في الدوري المصري كلا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي (علي لطفي)

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: صلاح محسن، حسام حسن



أعلن المدرب وليد الركراكي رحيله رسميا عن منصب المدير الفني لفريق الوداد المغربي، بعد ساعات قليلة من خسارة نهائي كأس العرش أمام نهضة بركان.

وخسر الوداد بركلات الترجيح أمام نهضة بركان، ليفرط الفريق في الفوز باللقب الثالث في غضون شهرين، بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا ثم الدوري المغربي.



وقدم الركراكي اعتذاره لجماهير الوداد على خسارة نهائي كأس العرش المغربي، مشيرا إلى أنه سيرحل مع انتهاء موسم 2021-2022.

وقال وليد الركراكي إنه ربما يعود مرة أخرى إلى الوداد، مقدما التهنئة لنادي نهضة بركان وجماهيره على الفوز والتتويج بالكأس المحلية.



كان الركراكي تولى تدريب الوداد قبل نحو عام، وقاد الفريق للفوز بثالث ألقابه في دوري أبطال إفريقيا، بعد الانتصار 2-0 على الأهلي المصري في المباراة النهائية، أواخر مايو/ آيار الماضي.

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن تفاصيل استضافة دولة الإمارات لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وسيلعب الزمالك بطل الدوري المصري وكأس مصر لموسم 2020-2021 مع الأهلي وصيف البطولتين على لقب السوبر المحلي.



وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة السوبر المصري بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت دولة الإمارات والسابعة مساء بتوقيت مصر.



المباراة بين الفريقين ستقام في مدينة "العين" الإماراتية وذلك على استاد هزاع بن زايد.

وستعد هذه المرة الخامسة التي تستضيف فيها دولة الإمارات مباراة السوبر المصري.

يمثل استاد هزاع بن زايد في مدينة العين تحفة معمارية رائعة، وصرحا رياضيا فخما، تم تشييده وفق أفضل المعايير العالمية لملاعب كرة القدم.

الاستاد يضم أحدث التقنيات المتطورة بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للملاعب العالمية، ويتسع لأكثر من 20 ألف متفرج ويتميز بالمقاعد المريحة والمنتشرة على سبعة مستويات.

حصد الاستاد عددًا من الجوائز العالمية المرموقة بعد أن تم اختياره أفضل استاد في العالم لعام 2014، متفوقًا على 31 استادًا عالميًا من جميع القارات، كما فاز بجائزة "أفضل تصميم لملعب عالمي لعام 2017" وفقا لمؤتمر الملاعب العالمية.

واستضاف هذا الاستاد عددا كبيرا من المباريات العالمية الكبيرة من بينها لقاءات لمانشستر سيتي الإنجليزي خلال وجوده في الإمارات، بجانب مباريات كأس العالم للأندية 2017 و2018، إضافة إلى مباريات كأس آسيا "الإمارات 2019".

زادت التكهنات في الساعات الماضية حول احتمالية عودة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، إلى النادي الأهلي المصري.

ورحل صبحي عن الأهلي عام 2020 بعدما أمضى فترة إعارة مع الفريق من هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي، قبل أن يبيعه الأخير لبيراميدز.



وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن مصدر داخل القلعة الحمراء نفى كليا كافة الشائعات المحيطة بعودة رمضان صبحي إلى الأهلي.

وشدد على أن الطريقة التي رحل بها اللاعب الدولي المصري عن النادي وغضب الجماهير منه تحول دون عودته إلى الفريق مستقبلا.

ونفى المصدر ما تردد بشأن مناقشة مجلس الإدارة ملف عودة رمضان صبحي في الأيام الأخيرة، فضلا عن عدم طرح اسمه من قبل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس.

يذكر أن صاحب الـ25 عاما كان أحد ناشئي الأهلي قبل تصعيده للفريق الأول عام 2014، لكنه رحل صوب ستوك سيتي الإنجليزي بعد موسمين، وعاد للمارد الأحمر على سبيل الإعارة في 2019.

وينافس بيراميدز هذا الموسم على لقب الدوري المصري، إذ يحتل المرتبة الثانية برصيد 59 نقطة، متأخرا عن الزمالك -المتصدر- بفارق نقطة وحيدة.