شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتحدى إنبى فى مواجهة مثيرة بالدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق المصري البورسعيدي ضيفه إنبي باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى السادسة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31، حيث خاض المصرى 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 32 هدفًا واستقبلت شباكهم 33.

بينما يحتل إنبي المركز الـ12 بعدما خاض الفريق البترولى 27 مباراة، حقق خلالها الفوز في 6 مباريات وتعادل 12 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكه 34.

ويدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات منخضفة بعدما تلقى كل منهما الهزيمة في اللقاء الأخيرة، حيث خسر إنبي من الاتحاد السكندري رغم النقص العددي لزعيم الثغر نتيجة طرد القائد خالد الغندور، بينما تكبد المصري الخسارة أمام إيسترن كومباني في أول مباراة يخسرها الفريق تحت قيادة حسام حسن.

من ناحيته، عقد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري جلسة خاصة مع لاعبي الفريق قبل بداية الاستعداد لمباراة إنبي المرتقبة، وهدد حسام حسن المقصرين بالاستبعاد من الحسابات الفنية بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف.

وأكد حسام حسن للاعبين أنه لن يقبل بتكرار الخسارة في المباريات المقبلة، خاصة وأن جماهير المصري باتت تتطلع إلى تواجد الفريق في مركز متقدم بنهاية الموسم، مشددا على أنه سيتم توقيع عقوبات مادية في الفترة المقبلة على المقصرين فى حال استمرار تراجع المستوى.

فيما يستعيد الجهاز الفنى لفريق إنبي خدمات النيجيري جون إيبوكا فى مباراة المصرى البورسعيدي، بعدما غاب اللعب عن صفوف الفريق البترولى فى مباراتي فاركو والاتحاد السكندري بسبب تعرضه للطرد فى مباراة مصر المقاصة.

واستقر الجهاز الفنى لفريق إنبى على عدم العودة إلى القاهرة بعد مباراة الاتحاد السكندرى الماضية فى الدورى العام استعداد لمواجهة المصري وفضل فييرا المدير الفنى لإنبي المكوث فى القاهرة تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد وإرهاق السفر خصوصا أن مواجهة فريق المصرى البورسعيدي ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.