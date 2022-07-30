شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يعود للظهور مع الإسماعيلى بعد غياب 133 يوما.. والجمل فى حيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أمام الجونة عودة محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط الإرتكاز للمشاركة من جديد ضمن صفوف الفريق بعد غياب دام 133 يومًا بسبب الإصابة.

"دونجا" ساهم فى عودة الدراويش لمسيرة الإنتصارات عقب مشاركته من مقاعد البدلاء اعتبارًا من الدقيقة السادسة والأربعين بدلاً من محمد بيومي لاعب الوسط الشاب، خلال المباراة التى أقيمت مساء أمس – الخميس – على ملعب خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الـ 27 بمسابقة الدوري العام.

وكانت آخر مشاركة لـ"دونجا" فى لقاء الإتحاد الذى أقيم يوم 16 مارس الماضي على ملعب الأخير بالإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 13 والذى انتهي للدراويش بهدفين مقابل هدفًا.

وبات الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، فى حيرة بمنطقة وسط الملعب بعد تألق أكثر من لاعب بهذا المركز إضافة لعودة دونجا وهو ما يصب فى صالح الفريق بكل تأكيد ويدعم فرص المنافسة بين اللاعبين.