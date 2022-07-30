شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف المبلغ الذي يدفعه مانشستر يونايتد مقابل كل مباراة لـ" ليساندرو مارتينيز" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير صحفية عن المبلغ الذي يدفعه مانشستر يونايتد، مقابل كل مباراة يشارك فيها لاعبه الجديد ليساندرو مارتينيز.

المبلغ الذي يدفعه مانشستر يونايتد مقابل كل مباراة يشارك فيها" ليساندرو مارتينيز"

كان مانشستر يونايتد تعاقد قبل أيام مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (24 عاما) قادما من أياكس أمستردام مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات متعلقة بأداء اللاعب مع "الشياطين الحمر".



صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ألقت الضوء على إحدى تلك المتغيرات، حيث ينص أحد بنود العقد على قيام مانشستر يونايتد بدفع مبلغ 56 ألف جنيه إسترليني إلى أياكس، مقابل كل مباراة يلعبها ليساندرو مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البند يتضمن حدا أقصى لعدد المباريات في الموسم يبلغ 30 مباراة، ما يعني أن مجموع ما سيدفعه مانشستر يونايتد قد يصل إلى 1.6 مليون جنيه إسترليني عن كل موسم للاعب الأرجنتيني مع الفريق.



جدير بالذكر أن التعاقد مع مارتينيز جاء بناء على طلب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، ومدربه السابق في أياكس، الذي يرى أن المدافع الأرجنتيني الشاب سيكون إضافة قوية في مشروع بناء فريق جديد قادر على المنافسة على الألقاب.

وتصدر ليساندرو عناوين الأخبار مؤخرا، بعدما ذكرت تقارير صحفية أنه بات المدافع الأقصر في النسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز،حيث تبلغ قامته 1.75 متر.

وكان مدافع مانشستر يونايتد الجديد شارك في 36 مباراة مع أياكس الموسم الماضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع 4 أهداف.

أعلن نادي مانشستر سيتي تعديل مواعيد 4 من مبارياته في النسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء تعديل مواعيد مباريات مانشستر سيتي بسبب جدول التغطية التليفزيونية للمباريات، حسب ما أعلنه النادي عبر موقعه الرسمي.



ووفقا للمواعيد الجديدة، فمن المقرر أن تقام مباراة الديربي بين السيتي وجاره مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي يوم 2 أكتوبر بدلا من يوم 1، في الجولة التاسعة من البريميرليج.

ولم يتم حتى الآن تأكيد وقت انطلاق مباراة ديربي مانشستر، حيث تنطلق إما في الرابعة عصرا أو السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، اعتمادا على جدول "السماوي" في دوري أبطال أوروبا.



فيما يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول في الجولة الـ11 يوم 16 أكتوبر بدلا من 15، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وبعد أن كان من المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفا على أرسنال يوم 18 أكتوبر في الجولة الـ12 من البريميرليج، تم تغيير الموعد إلى أحد يومي الأربعاء 19 أكتوبر والخميس 20 من نفس الشهر، وهو ما يحدده جدول الفريق السماوي في دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة أقيمت المباراة يوم الأربعاء ستنطلق في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت مكة أو 10.15 مساء يوم الخميس.

وفي افتتاح الجولة الـ14 يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليستر سيتي يوم يوم السبت 29 أكتوبر، إما في الساعة 2.30 ظهرا، أو 9.45 مساء بتوقيت مكة، ويتوقف تحديد الموعد على موقف مباريات فريق السيتي في دوري الأبطال.

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، حالة من الجدل ليزيد الغموض المحيط بمستقبله خلال الفترة المقبلة.

وتشير كافة التقارير إلى أن رونالدو يتمسك بالرحيل عن ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغبة منه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكتب رونالدو رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" قال فيها: "الملك سيلعب يوم الأحد"، دون الكشف أي تفاصيل.

وفسر البعض هذا المنشور على أن رونالدو سيشارك بشكل طبيعي مع مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريق الودية أمام رايو فاليكانو الإسباني، المقرر لها يوم الأحد المقبل.



ويلتقي الفريقان وديا على ملعب أولد ترافورد معقل نادي مانشستر يونايتد، ضمن استعداداتهما لانطلاقة الموسم الجديد في إنجلترا وإسبانيا.

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية من مصادر لها إن نادي نابولي قدم عرضا لرونالدو، لبحث إمكانية التعاقد معه هذا الصيف، مساء يوم الجمعة.

وأشار المصدر إلى أن رونالدو لم يرد على هذا العرض حتى الآن، سواء بالقبول أو الرفض.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، الفصل النهائي في موقف رونالدو بالاستمرار مع مان يونايتد أو الرحيل.