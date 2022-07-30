شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي الزمالك المصري يحسم موقفه من التعاقد مع محمد شريف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حسم نادي الزمالك المصري، موقفه من التعاقد مع محمد شريف، مهاجم فريق الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد الأنباء التي ربطته بالرحيل عن القلعة الحمراء.



وارتبط اسم شريف بالانتقال إلى الزمالك خلال الأيام الأخيرة، حيث سيدخل نجم منتخب مصر الفترة الحرة في عقده مع الأهلي بشهر يناير المُقبلم، وهو ما يتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه.

نادي الزمالك المصري موقفه من التعاقد مع محمد شريف

وأكدت تقارير صحفية أن نادي الزمالك نفى الأنباء التي ترددت حول التعاقد مع شريف، مؤكدًا أنه يحترم التزامات اللاعبين مع أنديتهم.

من جهة أخرى، يتطلع نادي الزمالك للتعاقد مع مهاجم مميز يستطيع قيادة الفارس الأبيض نحو الألقاب، في ظل تراجع مستوى عمر السعيد وعدم اقتناع البرتغالي جوسفالدو فيريرا بقدراته.

يذكر أن الزمالك حقق فوزًا صعبًا على فيوتشر إف سي، أمس الخميس، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جرت بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت الأيام القليلة الماضية تفاوض من جانب نادي الزمالك، مع لاعب النادي الأهلي، محمد شريف، عقب انتهاء عقده مع القلعة الحمراء في 2024.

وتفاوض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على ملف كرة القدم بنادي الزمالك، مع وكيل اللاعب محمد شريف، لضمه مع نهاية عقده.



وكشفت تقارير صحفية، أن الزمالك عرض على وكيل اللاعب توقيع محمد شريف، وحصوله على مقدم لمدة سنة كاملة، بقيمة 24 مليون جنيه.

وذلك لينضم للفريق الأبيض بعد نهاية عقده في 2024.

وأوضحت التقارير إلى أن المفاوضات مع وكيل محمد شريف، لم تكن منفردة، حيث تفاوض مسئولوا القلعة البيضاء مع ثنائي آخر.

وتفاوض الزمالك مع وكيل اللاعب محمد مجدي أفشة، منذ فترة حول إمكانية انضمامه للفريق، حال رحيله عن الأهلي.

وأكد مسئولوا الأبيض لوكيل اللاعب، أن الزمالك على أتم استعداد لتوفير المقابل المادي الذي يطلبه اللاعب، للموافقة على عرض الرحيل.



وأيضًا حدث تفاوض من جانب القلعة البيضاء، مع وكيل رامي ربيعة، وبشكل خاص وأن عقده سينتهي مع انتهاء الموسم الجديد.

وسيكون له لربيعة الحق في التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير القادم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب، مساء السبت، في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والعشرين.

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز على نظيره فريق مصر المقاصة بهدف نظيف.

خلال اللقاء الذي جمعهما بالجولة السابعة والعشرين من الدوري.

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات جادة مع محمد شريف مهاجم الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مهيب عبد الهادي عبر برنامجه “اللعيب” المذاع عبر قناة إم بي سي مصر:"الزمالك فتح مفاوضات جادة لضم محمد شريف مهاجم الأهلي، وعرضوا عليه التعاقد معه بأي مبلغ “كاش”.



أضاف مهيب عبد الهادي:" محمد شريف يدرس عرض الزمالك المغري، والأيام المقبلة ستحسم مصيره مع النادي الأهلي سواء بالاستمرار أو الانضمام للزمالك".

واصل:" يبدو أن الزمالك يجهز لتكوين فريق قوي في السنوات المقبلة، يوجد أيضا مفاوضات مع عبد الله السعيد".

اختتم:" هل الأبيض لايق على محمد شريف؟.. معرفش، لكن في النهاية هذه هي كرة القدم وهذا هو الاحتراف".



شارك محمد شريف مع الأهلي في 37 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفا، وصنع 3 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد شريف 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.



يعيش محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من عدم الرضا، بسبب مسئولي ناديه الأحمر خلال الفترة السابقة.

وينتهي عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنهاية 2024.

وعقب رفض مسئولي الأهلي رحيل محمد شريف أبدى اللاعب غضبه، وطلب من وكيله مناقشة الأهلي في ملف زيادة راتبه حال رفض عروض الاحتراف خصوصًا أن عقده الحالي يصل إلى 7 ملايين جنيه.

ويواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري غدًا السبت 30 يوليو في التاسعة مساءً، على إستاد المقاولون العرب، ويذاع اللقاء عبر قنوات أون تايم سبورتس.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ضد المقاولون العرب في الدوري على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد.

خط الوسط: حمدي فتحي، رامي ربيعة، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسام حسن.



وعقد مسئولو نادي الزمالك المصري جلسة مع محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل تقديم عرض للتعاقد معه، من أجل تدعيم الجانب الهجومي للفارس الأبيض.

وقال مهيب عبد الهادي، مُقدم برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»، إن الزمالك عقد جلسة مع محمد شريف لتقديم عرضهم المغري للاعب تمهيدًا للانضمام لصفوف الفريق.

وأضاف مهيب أن الزمالك قدم هذا العرض لمحمد شريف حتى لا يُجدد عقده مع الأهلي المقرر انتهاؤه بنهاية الموسم القادم (2022- 2023)، ليحق له بعدها التوقيع لأي نادٍ يريد.



وأشار عبد الهادي إلى أن الزمالك يسعى لضم محمد شريف بنهاية الموسم القادم (2022- 2023)، في صفقة انتقال حر، لتكون هذه صفقة القرن بالنسبة للقلعة البيضاء.

وأكد مهيب عبد الهادي أن عرض الزمالك لمحمد شريف مغرٍ، وبالتالي فإن اللاعب يفكر جديًا في قبول العرض.