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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف الألماني توماس توخيل، المدير الفنى لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي الذى سيخوض به مواجهة مضيفه فريق أودينيزى الإيطالي الودية، والتي كانت مقرره أمس على ملعب "الفريولي".

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالى: حراسة المرمى: ميندى. الدفاع: ازبيليكويتا، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي، ريس جيمس. الوسط: كانتى، جورجينيو، ألونسو. الهجوم: مونت، سترلينج، هافيرتز.

نادي تشيلسي الإنجليزي يحقق الفوز على أودينيزي الإيطالي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية



ويبدأ تشيلسي الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة مضيفه فريق إيفرتون يوم 6 أغسطس المقبل.

ويأتي اللقاء ضمن مواصلة كتيبة المدرب الألمانى توماس توخيل استعدادته للموسم الجديد، بعد أداء ضعيف في الموسم التحضيري حتى الآن.

ويواجه نادي تشيلسي الإنجليزي، مضيفه أودينيزي الإيطالي، بعد العودة من الجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعتبر المباراة الأولى للبلوز في إيطاليا بعد الإنتهاء من معسكر أمريكا ضمن الإستعدادات القوية للموسم الجديد 2022-2023.

وخاض فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال معسكر إعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية، تأهبًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023، 3 مباريات ودية أمام أندية كلوب أميركا المكسيكي، وشارلوت، وأرسنال أيام 16 و20 و23 يوليو من الشهر الجاري.



يعاني نادي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الحالية من أزمة تشكلت بعدم قدرته على إنهاء صفقاته سريعا فيما يأمل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو حسم أمر انتقاله إلى فريق جديد عبدما رفضت عدة أندية رسميا التعاقد مع الأخير.

وكان تشيلسي الإنجليزي بدأ الصيف الحالي تحت إدارة مالكه الجديد الأميركي تود بولي بعد استقالة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وإنها حقبة امتدت 19 عاما.

ووعد بويلي الأجهزة الفنية في النادي الأزرق بتخصيص قرابة 200 مليون جنيه إسترليني للتعاقدات في الصيف الحالي إذ كانت أولى الصفقات هي جلب الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلنغ من مانشستر سيتي مقابل قرابة 57 مليون يورو فيما كانت الثانية للسنغالي كاليدو كوليبالي، قادما من نابولي الإيطالي بـ 38 مليون يورو.

لكن قدرات تشيلسي في إنهاء المفاوضات بسلاسة تعرضت لعدة عراقيل عندما حول التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي الذي كان دون عقد في تلك الفترة بعدما انتهى عقده السابق مع برشلونة الإسباني، وحينها أصر توماس توخيل مدرب النادي الإنجليزي على الإشراف مجددا على لاعبه السابق في دورتموند الألماني لكن جناح منتخب فرنسا وقع عقدا جديدا مع برشلونة ليبقى حتى 2024.

وعاد تشيلسي مجددا في محاولات التعاقد مع لاعب الطرف البرازيلي رافينيا واقترب من إنهاء إجراءات الصفقة بعد اتفق الطرفان الإنجليزيان على المبلغ والبنود ليعلن اللاعب رغبته باللعب على لبرشلونة الإسباني وينتهي به الأمر في كتالونيا.

ويعد المدافع الفرنسي الشاب جول كوندي هو آخر صفقات تشيلسي "غير المكتملة" إذ كشف مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية أن اللاعب الدولي كان قد "بيع بالفعل لتشيلسي يوم الخميس" قبل أن يتراجع داريو "البلوز" ويتقدم النادي بمبلغ أقل من نظيره في برشلونة ليصبح اللاعب الصفقة الثالثة بين الناديين.

ويعيش النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو وضعا مشابها في الفترة الحالية بعدما أكدت عدة مصادر إنجليزية رغبته بالرحيل من مانشستر يونايتد الإنجليزي ليشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وحافظ على صدارته لهدافي المسابقة.

لكن الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات اصطدم برؤساء عدة أندية يؤكدون عدم حاجتهم لخدماته إذ كشف أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبيرن ميونخ أن رونالدو نجم كبير لكنه لا ينطبق مع فلسفة الفريق العريق فيما نفى إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد شائعات اهتمام الفريق العاصمي بالنجم البرتغالي معتبرا إياها "قصص مختلقة" قبل أن تتداول أنباء عن البرتغالي جورجي مينديز وكيل أعمل رونالدو ومحاولته إعادته لسبورتنغ لشبونة ليقول مدرب الفري ق الأول روبن أموريم بأن المهاجم الدولي سيكون مكلفا ماديا على النادي وأنه سيؤثر في "ديناميكية" الفريق.



حقق نادي تشيلسي الإنجليزي الفوز على أودينيزي الإيطالي بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.مواضيع ذات صلةذا صن: القبض على أحد نجوم الدوري الإنجليزي بسبب تهم اغتصاببسبب الألعاب النارية.. إيقاف ريتشارليسون عن أولى مباريات توتنهام في بريميرليجمن بينهم لاعب عربي.. نجوم تظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل



وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق نجولو كانتي قبل أن يعزز رحيم ستيرلينج تقدمه ويسجل هدفه الأول بقميص البلوز في الدقيقة 37.



بينما قلص أودينيزي الفارق في الدقيقة 42 عن طريق جيرارد دولوفيو، قبل أن يضيف ماسون مونت الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 90.وبدأ النادي اللندني فترة الاستعداد للموسم الجديد في أمريكا بالفوز على أمريكا كلوب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من شارلوت بركلات الترجيح (5-3).وتلقى تشيلسي خسارة ثقيلة أمام أرسنال وديًا بأربعة أهداف دون رد.ومن المقرر أن يستهل البلوز مشوارهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم "2022-2023" يوم 6 أغسطس المقبل أمام إيفرتون.في المقابل، سيبدأ أودينيزي موسمه في الدوري الإيطالي بمواجهة حامل اللقب ميلان يوم 13 أغسطس المقبل.