شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمقاولون اليوم السبت 30 / 7 / 2022 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، سجله حمدى فتحى بالجولة الرابعة للمسابقة باستاد الأهلى والسلام.

ترتيب الأهلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28.

السداسية أكبر نتيجة بين الأهلى والمقاولون العرب

مباراة الأهلى والمقاولون التى جمعت الفريقين فى 28 أكتوبر 2002، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 6-2، سجلت أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين، وهى المباراة التى سجل خلالها أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق 4 أهداف «سوبر هاتريك».