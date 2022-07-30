شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف حقيقة استبعاد حسن على من المشاركة بسبب مفاوضات فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي المصرى حقيقة الأنباء التى ترددت الفترة الأخيرة بخصوص حسن علي لاعب الفريق، بأن حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي استبعد اللاعب من المشاركة أساسياً بسبب دخوله فى مفاوضات مع فيوتشر.

وقال المصدر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن حسن علي لا يشارك مع المصرى بشكل منتظم فى المباريات الأخيرة بسبب الإصابات التي تعرض لها، مؤكداً أن حسام حسن عقد جلسة مع اللاعب قبل مباراة سيراميكا فى الجولة 26، إلا أن اللاعب كان مصاباً وقتها لذا لم يستطع المشاركة، وشارك بعد ذلك فى جزء من مباراة إيسترن كومباني.

ويستعد النادي المصري لمواجهة إنبي مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتراجع النادي المصري للمركز الحادي عشر بجدول مسابقة الدوري العام، بعد توقف رصيد الفريق البورسعيدي عند النقطة 31 حيث خاض المصري 27 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر مثلها، وسجل لاعبو المصري 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 33.

وتعتبر هزيمة المصري أمام إيسترن كومباني هي الأولى لحسام حسن خلال قيادته الفنية للمصري، منذ توليه مسؤولية الفريق البورسعيدي في يونيو الماضي خلفا للتونسي معين الشعباني.